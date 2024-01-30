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奧運好手培訓聖地 聖他克拉拉游泳中心關閉

編譯組／綜合報道
曾培養多名奧運獎牌選手的聖他克拉拉國際游泳中心將關閉。(Google Maps)
曾培養多名奧運獎牌選手的聖他克拉拉國際游泳中心將關閉。(Google Maps)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，位於聖他克拉拉，由已故著名奧運教練海因斯創辦的國際游泳中心（the George F. Haines International Swim Center）, 本月稍早收到聖他克拉拉市府發出通知，稱由於游泳中心年久失修，將 「關閉直至另行通知。」

這個游泳俱樂部曾培養了 80 名奧運選手。他們在奧運會上共獲得 51 枚獎牌。20 世紀一些最偉大的奧運游泳運動員都曾在這裡接受訓練，其中包括肖蘭德（Don Schollander）、德-瓦羅娜（Donna de Varona）和史必茨（Mark Spitz）

訓練中心關閉消息在當地游泳界引起了軒然大波。聖他克拉拉游泳俱樂部總教練扎切爾（Kevin Zacher）說，他的游泳隊員們士氣低落，其中一些人已經在這裡訓練了十年或更長時間。

對於許多游泳運動員、跳水運動員、水球運動員和花樣游泳運動員來說，游泳池不僅僅是他們的家，它是一段游泳歷史。

幾十年來，聖他克拉拉國際游泳大獎賽（Santa Clara International Grand Prix）每年都在這裡舉行，世界各地的游泳運動員都來到這座使命之城，其中包括菲爾普斯（Michael Phelps）、洛赫特（Ryan Lochte）和柏克萊加大（UC Berkeley）校友考富林（Natalie Coughlin）等傳奇人物。2003 年，17 歲的菲爾普斯在這裡創造了 23 項世界紀錄中的最後一項。

從 1965 年開業到 20 世紀 70 年代，聖他克拉拉游泳中心一直是游泳界的中心。近年來，游泳池和建築開始顯出老態，游泳中心也曾因各種維護問題而關閉數月之久。

市政府發言人德拉維加（Janine De la Vega）說，市政府在去年八月聘請了顧問團隊來審查該設施的條件，確保其符合衛生和安全規範。1 月 11 日，市政府高層官員會見了該團隊並審查了審查結果，最終決定關閉游泳中心。她表示，將在 30 日的聖他克拉拉市議會會議上討論該設施的長短期計畫。

自 20 世紀 90 年代以來，聖他克拉拉市曾多次嘗試重建游泳中心，但總是無法獲得必要的資金。

去年，市長吉爾莫爾（Lisa Gillmor）告訴信使報，希望能在 2024 年 11 月向選民發行債券。大約在同一時間，財務總監李肯（Kenn Lee）說，市政府估計新游泳中心的設計和建造成本將從 3000 萬元到1億多元不等，要麼在原址，要麼在中央公園（Central Park）的其他地方。

傳奇教練卡弗（Chris Carver）說：「這座城市有著輝煌的過去，我希望看到他們仍然是水上運動的領導者。」

曾培養多名奧運獎牌選手的聖他克拉拉國際游泳中心將關閉。(Google Maps)
曾培養多名奧運獎牌選手的聖他克拉拉國際游泳中心將關閉。(Google Maps)

奧運 柏克萊加大 債券

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