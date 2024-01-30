我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

參與市議會決策 可註冊線上收看

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾報導
庫比蒂諾與市政廳。(庫比蒂諾市府官網)
庫比蒂諾與市政廳。(庫比蒂諾市府官網)

了解和參與市議會決策是積極參政的最好方法。那麼怎樣才能更好了解市議會的運作呢？

以聖他克拉拉縣庫比蒂諾市為例，市議會每月開會兩次，分別是第一個周二和第三個周二下午6時45分。民眾可以在市府網站上找到市議會和其他委員會開會的時間和議程。按照規定，庫比蒂諾市至少要在每次會議三天前就公布議程。

市民可以親自前往市政廳參與會議，現場有專門的公眾座位區。也可以提前在市府網站註冊在線收看，會通過電郵收到一個Zoom的鏈接；會議同時還會在Youtube和Webcast上同步播放；也會通過ATT99頻道和Comcast66頻道播放；會議期間可以撥打669-900-6833免費電話，輸入會議日程上公布的網絡會議用戶名和密碼加入。

會議以往的視屏也可以在市府網站上找到。需要翻譯或視覺/聽覺輔助的人士可以提前48小時致電 408-777-3223 獲得協助。

市民可以通過如下方式發表意見：

會議開始前填寫藍色講者卡片交給工作人員；在會議前一天下午4點前電郵[email protected]提交書面意見；在網絡會議時利用Zoom的「舉手」功能發表意見；通過電話撥入時按號碼9來要求發言。

庫比蒂諾市議會由5名不分區民選議員組成。除現任市長莫漢（Sheila Mohan)外，還包括魏虹（Hung Wei）、福倫（J. R. Fruen），趙良方（Liang-Fang “Liang” Chao ）和摩爾（Kitty Moore ）等四名議員。

上一則

「媽媽，我出車禍」AI合成兒哭喊聲 灣區婦險遭詐1.5萬

下一則

研究發現:長新冠血液發生變化 有助診斷治療

延伸閱讀

薩拉度加市長趙嬿 計畫2026競選聖縣估值官

薩拉度加市長趙嬿 計畫2026競選聖縣估值官
薩拉度加市市長趙嬿計畫2026年競選聖縣估值官

薩拉度加市市長趙嬿計畫2026年競選聖縣估值官
聖荷西可望享有數千畝保護地 多個政府機構正收購一座大型牧場

聖荷西可望享有數千畝保護地 多個政府機構正收購一座大型牧場
庫比蒂諾承諾矽谷建新住房

庫比蒂諾承諾矽谷建新住房
威瑞森100元和解金 可直接上網申請

威瑞森100元和解金 可直接上網申請

熱門新聞

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13
陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

2024-01-23 17:32
蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

2024-01-22 12:53
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

2024-01-22 16:53
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺