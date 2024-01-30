參與市議會決策 可註冊線上收看

庫比蒂諾與市政廳。(庫比蒂諾市府官網)

了解和參與市議會決策是積極參政的最好方法。那麼怎樣才能更好了解市議會的運作呢？

以聖他克拉拉縣庫比蒂諾市為例，市議會每月開會兩次，分別是第一個周二和第三個周二下午6時45分。民眾可以在市府網站上找到市議會和其他委員會開會的時間和議程。按照規定，庫比蒂諾市至少要在每次會議三天前就公布議程。

市民可以親自前往市政廳參與會議，現場有專門的公眾座位區。也可以提前在市府網站註冊在線收看，會通過電郵收到一個Zoom的鏈接；會議同時還會在Youtube和Webcast上同步播放；也會通過ATT99頻道和Comcast66頻道播放；會議期間可以撥打669-900-6833免費電話，輸入會議日程上公布的網絡會議用戶名和密碼加入。

會議以往的視屏也可以在市府網站上找到。需要翻譯或視覺/聽覺輔助的人士可以提前48小時致電 408-777-3223 獲得協助。

市民可以通過如下方式發表意見：

會議開始前填寫藍色講者卡片交給工作人員；在會議前一天下午4點前電郵[email protected]提交書面意見；在網絡會議時利用Zoom的「舉手」功能發表意見；通過電話撥入時按號碼9來要求發言。

庫比蒂諾市議會由5名不分區民選議員組成。除現任市長莫漢（Sheila Mohan)外，還包括魏虹（Hung Wei）、福倫（J. R. Fruen），趙良方（Liang-Fang “Liang” Chao ）和摩爾（Kitty Moore ）等四名議員。