我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

薩拉度加市長趙嬿 計畫2026競選聖縣估值官

記者葛歆睿╱薩拉度加報導
趙嬿將於2026年競選聖他克拉拉縣估值官。（記者葛歆睿╱攝影）
趙嬿將於2026年競選聖他克拉拉縣估值官。（記者葛歆睿╱攝影）

薩拉度加市長趙嬿日前在北加州江蘇同鄉會活動上透露，將於2026年競選聖他克拉拉縣估值官（Assessor）。這是她首次公開談論此事。她也是目前唯一已知的有意競選者。

根據聖縣估值官辦公室網站資料，81歲的現任估值官史東（Lawrence E. Stone）自1995年起擔任該公職，至今已有29年。有消息稱，史東將不會參加2026年選舉尋求連任。趙嬿表示，從未有女性或亞裔擔任過聖縣估值官，希望能夠打破這個「天花板」。

估值官的主要職責是進行樓價審核評估，從而確定地稅金額。聖縣財政收入很大一部分都來自於地稅，並被用於支持多項重要的公共服務。趙嬿相信自己有能力勝任該職。她表示，如果當選，除了做到公平和效率，還計畫推出外展教育計畫，向第一代移民普及稅法，幫助他們了解房屋規畫的相關規定，以避免在不知情的情況下進行了違規改造加建。

趙嬿來自於中國西安，擁有加州大學柏克萊分校電機工程與電腦科學學士學位以及聖他克拉拉大學電機工程碩士學位。她於2018年當選為薩拉度加市議員，並於2021年和2024年擔任市長。

加州大學 亞裔 柏克萊

上一則

慈濟灣景區慶新春 多族裔共迎龍年

下一則

17分大逆轉 49人戰勝雄獅 進軍超級盃

延伸閱讀

薩拉度加市市長趙嬿計畫2026年競選聖縣估值官

薩拉度加市市長趙嬿計畫2026年競選聖縣估值官
人物／全國謀殺之都 東巴洛阿圖扭轉印象

人物／全國謀殺之都 東巴洛阿圖扭轉印象
北加祭孔委員會 牟善竹接任總召集人 9/22辦大典

北加祭孔委員會 牟善竹接任總召集人 9/22辦大典
矽谷碼農風光背後 也有辛酸

矽谷碼農風光背後 也有辛酸
聖荷西可望享有數千畝保護地 多個政府機構正收購一座大型牧場

聖荷西可望享有數千畝保護地 多個政府機構正收購一座大型牧場

熱門新聞

蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

2024-01-22 12:53
矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13
陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

2024-01-23 17:32
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

2024-01-22 16:53

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲