薩拉度加市長趙嬿 計畫2026競選聖縣估值官

趙嬿將於2026年競選聖他克拉拉縣估值官。（記者葛歆睿╱攝影）

薩拉度加市長趙嬿日前在北加州江蘇同鄉會活動上透露，將於2026年競選聖他克拉拉縣估值官（Assessor）。這是她首次公開談論此事。她也是目前唯一已知的有意競選者。

根據聖縣估值官辦公室網站資料，81歲的現任估值官史東（Lawrence E. Stone）自1995年起擔任該公職，至今已有29年。有消息稱，史東將不會參加2026年選舉尋求連任。趙嬿表示，從未有女性或亞裔 擔任過聖縣估值官，希望能夠打破這個「天花板」。

估值官的主要職責是進行樓價審核評估，從而確定地稅金額。聖縣財政收入很大一部分都來自於地稅，並被用於支持多項重要的公共服務。趙嬿相信自己有能力勝任該職。她表示，如果當選，除了做到公平和效率，還計畫推出外展教育計畫，向第一代移民普及稅法，幫助他們了解房屋規畫的相關規定，以避免在不知情的情況下進行了違規改造加建。

趙嬿來自於中國西安，擁有加州大學柏克萊 分校電機工程與電腦科學學士學位以及聖他克拉拉大學電機工程碩士學位。她於2018年當選為薩拉度加市議員，並於2021年和2024年擔任市長。