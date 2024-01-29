小雨點基金會 「金龍迎春」慶新年

樂舞團表演鐵扇舞和台灣紅花布。（記者徐蓓蓓╱攝影）

小雨點基金會28日在庫比蒂諾昆蘭社區中心舉辦「金龍迎春」活動慶祝農曆新年，展示中華傳統琴棋書畫四藝、促進文化代際傳承。

活動現場有請到樂舞團、FASCA海外青年文化志工舞獅隊、巴洛阿圖舞鼓隊等團體表演祥獅獻瑞、歡慶大鼓、龍的傳人-鐵扇舞、廟會彩帶舞等精彩內容。還有扯鈴、少林雙刀、太極、二胡、古箏等表演。

現場有書法 老師當場揮毫，為大家書寫春聯、福字和書籤。小朋友可以在遊藝區學畫祥龍圖案，也可以體驗扯鈴、下象棋等傳統遊戲。排隊入場的觀眾，不僅每人都可以拿到一個紅包，還有一張票可以參加抽大獎活動。

活動現場氣氛熱烈。很多帶著孩子的年輕媽媽說，是從家裡的長輩那裡得到信息來這裡參加活動的，感謝小雨點基金會舉辦這樣的活動，讓出生在美國的孩子可以感受到春節文化的民俗和樂趣。

僑委會海外種子文化老師王淑美畢業於台灣藝術大學舞蹈系。她指出，應該要讓各個族裔的人都能看到中華傳統的舞蹈，所以這次有帶領團隊來表演鐵扇舞和廟會舞。她還同時帶來台灣阿嬤的紅花布來展示、寓意喜氣洋洋的春天，充滿古早的味道。