東華社慶80周年慶 政要出席頒賀狀

東華社慶祝80周年。圖為東華社第二十四屆理事會成員。（記者李怡╱攝影）

舊金山 當地知名僑團東華社在28日半島舉辦了80周年慶典與新春聯歡活動。 加州 參議員威善高、舊金山法官貝格（Michael Begert）等多名政要出席，並頒發賀狀。

東華社會長唐勁輝表示，感謝各界政要、僑界領袖及嘉賓前來參加東華社80周年慶典，體現各界團體對東華社的重視與厚愛。 他指出，在過去一年裡，東華社以華埠為基礎，加強與新舊僑團的聯繫，成為僑胞與社區互動的連結。 期待新的一年，繼續團結共勉為華裔 社區的發展貢獻應有的力量。

威善高表示，近年來華裔社區不斷的受到來自諸多方面的挑戰。東華社作為舊金山當地的重要僑團之一，對社區團結友愛發展做出了傑出貢獻。願新的一年東華社一如既往為華人社區的發展貢獻應有的力量。

東華社自1944年成立以來，一直以發揚中華民族的文化優良傳統，吸取西方民主自由和博愛精神為宗旨，為會員福利和僑界工作而智致力耕耘。

新任會長唐勁輝感謝上一屆理事會在疫情中所做的大量工作。 他指出，東華社需要開放性的發展，而不是封閉性的自守。在當今社會發展的條件下，東華社應該採納一些新生和有效的管理方法及措施，以確保能跟上僑社和 社會不斷發展的步伐。 他希望全體理事和會員能群策群力，團結互助，共同努力使東華社能力足於老僑，接軌於新僑，以新穎的姿態再創僑界聲望。