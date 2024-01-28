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笛洋新展結合AR 展現女性時裝變遷

記者王子涵／舊金山報導
參觀者只需站在屏幕前的預定區域，AR鏡子就會自動捕捉實時的動作和圖像，從而讓高級時裝走進大眾的視野。（記者王子涵／攝影）
參觀者只需站在屏幕前的預定區域，AR鏡子就會自動捕捉實時的動作和圖像，從而讓高級時裝走進大眾的視野。（記者王子涵／攝影）

舊金山笛洋美術館（de Young Museum）推出全新展覽「時尚舊金山：跨越世紀的設計」（Fashioning San Francisco: A Century of Style）20日上線，展覽聚焦灣區女性高級時裝和高級訂製服一個世紀的變遷。笛洋美術館聯合科技公司Snap，運用擴增實境技術（Augmented Reality，簡稱AR），讓參觀者在互動屏幕上欣賞自己身穿訂製晚禮服的模樣。

17日預展上，人們排隊爭相試穿頂級設計師的作品，包括已故法國設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、華裔設計師Kaisik Wong和義大利設計師范倫鐵諾（Valentino）。參觀者只需站在螢幕前，AR鏡子就自動捕捉實時動作和圖像，讓高級時裝走進大眾視野。

美術館的二樓陳列著上百件由舊金山當地人捐贈的服飾，從法國高級訂製服到日本時裝設計，衣服設計的變化也反應社會政治的變遷。其中最時髦、最講究的就是「小黑裙」，從20世紀初開始流行的設計直到現在，都是最新潮的款式。西裝一直是男性權威以及歐洲和北美服裝的象徵；但到20世紀，愈來愈多女性進入公共領域，西裝也成為女性衣櫃中的必備衣物。

笛洋美術館藝術策略總監西比爾（Patrick Sybil）表示，舊金山20世紀初是全球時尚業最大進出口地區，融入全球藝術風潮的同時，也不斷創新出自己獨特的風格。

他表示，應用AR技術能讓參觀者不破壞、不觸摸展品的同時，直接體驗藝術和時尚，團隊試圖解決如何讓大眾接觸高級時尚的難題時，主動擁抱AR技術，讓電腦生成的圖像疊加在物理世界上，達到十分逼真的體驗。西比爾說，技術最大的特點是運動追蹤，參觀者試穿並隨意走動時，AR能夠很好地與圖像契合，讓參觀者體驗動態之美。

Snap時尚與美妝全球主管雅克（Rajni Jacques）表示，與笛洋美術館的合作印證了AR技術如何與文化共贏，並鼓勵藝術家的創造力和自我表達，以前所未有的方式將歷史帶入到現實生活中。

衣服設計的變化也反應了社會政治的變遷。（記者王子涵／攝影）
衣服設計的變化也反應了社會政治的變遷。（記者王子涵／攝影）
衣服設計的變化也反應了社會政治的變遷。（記者王子涵／攝影）
衣服設計的變化也反應了社會政治的變遷。（記者王子涵／攝影）

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