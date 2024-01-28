屋崙華埠街會 市長打廣告讚烤鴨

屋崙華埠商會農曆龍年擺街會27日舉行。屋崙市長盛桃主動給華埠商戶做起了廣告，呼籲民眾來消費。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 商會農曆龍年擺街會27日舉行，屋崙市長盛桃主動給華埠商戶做廣告：「華埠有各種美食，有麵食，有我最愛的烤鴨。記得在這裡消費。」

柏克萊市長阿瑞坤（Jesse Arreguin）、屋崙市議員卡爾布（Dan Kalb）、屋崙華埠商會主席藍維新（Francis Lan）、商會基金會會長陳錫澎等出席。

27日街會人潮湧動，各攤位五花八門。盛桃祝願商戶們財源廣進，民眾龍年大吉，健康平安。她說，不管市民是首次到屋崙華埠消費，還是20次、30次過來，期望他們當回頭客，來華埠消費，這裡有各種美食，有麵食和炒飯，有奶茶，有她最愛的烤鴨。她還調侃說，「如果你去任何一家奶茶店，只要說想點一杯市長最喜歡德純奶茶，員工肯定知道你在說什麼。」

在街會擺攤銷售衣物、口罩等產品的皇后國際貿易有限公司負責人Jeffrey Wang說，數年來華埠街會，生意感覺還不錯。他說，不少商戶會購買多個連在一起的攤位，但如果這些攤位的位置是街道兩邊都有，商戶的人手很難同時兼顧兩邊的顧客。

他建議，將連續攤位排成一排，設置在同一方向；另外，舊金山華埠街會，會專門封鎖一條街道，用於商戶付費停車，屋崙也可參考此種方法。目前，他只能將停在數個街道外卸貨，頗為不便。