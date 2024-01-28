華人特殊兒童之友 獲邀沃爾瑪慶新年

沃爾瑪全球傳播資深總監Melissa Hill（右二）、全國企業與選民關係總監Joanne Tabellija-Murph（左一）代表公司向FCSN聯合主席李宗琨（右一）、副主席王陳慧明（左一）捐贈1500元支票。（記者葛歆睿 / 攝影）

2月26日上午，沃爾瑪 超市邀請華人 特殊兒童之友（FCSN）在佛利蒙Osgood Rd.店共同慶祝農曆新年，並向FCSN捐助1500元支票 。沃爾瑪全球傳播資深總監Melissa Hill、全國企業與選民關係總監Joanne Tabellija-Murph、FCSN聯合主席李宗琨（CK Lee）、副主席王陳慧明（Anna Wang）與幾十名FCSN成員和他們的親友參加了這場活動。

今年是沃爾瑪第三年在店內與當地社區慶祝農曆新年。舉辦活動的店增加至五家，慶祝規模也擴大了許多。當日佛利蒙Osgood Rd.店內舉行了舞龍醒獅表演，FCSN樂隊也現場獻唱，節慶氣氛十足，感染到許多前來購物的普通顧客。

Hill在接受本報參訪時表示，這場活動非常有趣且有意義，慶祝農曆新年的同時為店內注入生機。她稱，沃爾瑪非常重視農曆新年，希望與大量亞太裔店員共同慶祝這一重要時刻，創造一個讓每個人都有歸屬感的地方是沃爾瑪家庭理念價值觀的基石，「我們希望我們的員工感到被關注、被支持、被連結，這就是歸屬感的含義」。

Tabellija-Murphy告訴本報，沃爾瑪過去20多年中一直以支持亞太裔非營利組織的方式，來支持亞太裔社區，並且為許多特殊需求人士和身障人士提供工作機會，她強調「沃爾瑪歡迎每個人」。

王陳慧明在活動上致詞感謝沃爾瑪對FCSN長期以來的支持，除捐款外更為FCSN成員提供工作機會。她分享，最多的時候佛利蒙當地的兩家沃爾瑪總共僱用了10名FCSN成員。目前在Osgood Rd.店工作的三人已經是這裡的老員工了，工齡長達17年。她還記得其中一人在拿到第一張工資支票後，珍視得不舍得把它兌現，而是錶起來掛在了牆上。