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金山削減預算計畫 華人組織反對

記者楊逸辰╱舊金山報導
舊金山預算和財務委員會主席陳詩敏。（取自sfgovtv）
舊金山預算和財務委員會主席陳詩敏。（取自sfgovtv）

多家社區組織和工會24日在舊金山預算和財務委員會會議上發言，反對市長布里德的預算計畫。

這項會議提到了舊金山接受的因舉辦APEC峰會而獲得的撥款，以及打算實行的年中預算削減。布里德打算將大部分撥款用於城市的警察部門。

包括華人進步會（Chinese Progressive Association）在內的不少有色人群組織，及包括舊金山生活工資聯盟（San Francisco Living Wage Coalition）在內的工會組織認為，這項計畫優先為APEC相關的警務以及企業減稅提供資金，令舊金山的小型企業主和已經陷入困境的有色人種社區付出了代價。

「支持小型企業應該是重振經濟和社區的首要任務，」APEC反對派聯盟的李（Brandon Lee）表示，「布里德市長希望將APEC資金的大部分用於警察、警長以及對市中心的支柱，而忽視了這些社區的安全，也忽視了APEC會議對當地小型企業和居民帶來的負面影響。」

這些組織一致認為，市長計畫的年中預算削減將依賴於直接削減基本的社區服務，包括對無家可歸者和庇護所的服務、暴力預防服務、兒童和家庭服務以及勞動力發展服務。其中三分之一的削減（1660萬元）來自社區組織和公共服務中非營利的合約。這些公共部門預算的削減，將造成削減小型企業支持、對無家可歸者導航服務和進站公共衛生間等公共服務水平。

多家社區組織和工會在舊金山預算和財務委員會會議上發言，反對市長布里德提出的APE...
多家社區組織和工會在舊金山預算和財務委員會會議上發言，反對市長布里德提出的APEC撥款及年中預算削減計畫，舊金山生活工資聯盟代表克萊默（左）說，APEC撥款大可用於社區需求。（取自sfgovtv）

這些組織表示，預算缺口確實需要解決，但是，市府預算問題不應該以舊金山最弱勢群體的代價去解決。

華人進步會代表曹春梅表示：「大家都知道市府將大量的資金用於APEC，而我們認為這些資金應該用在發展社區安全建設上。我們反對市長削減工人權益外展的資金預算。」

曹春梅指出，在她五年的工作中，遇見各種工人權益受到侵犯的案例，例如沒有加班費、沒有最低工資、沒有帶薪病假、拖欠工資、無辜被解雇等現象。有色人種更因為語言障礙，不懂得自己的基本勞工權益，而華人進步會的工作就是去改善這樣的情況。她說，如今市長的預算削減計畫中，包含消減工人權益外展的資金，就是在扼殺工人基本生活的保障。

舊金山生活工資聯盟的克萊默（Karl Kramer）表示，APEC撥款大可以用於社區需求，勞工社區建設如今收到的資助和APEC撥款相比簡直是九牛一毛。

多家社區組織和工會在舊金山預算和財務委員會會議上發言，反對市長布里德提出的APE...
多家社區組織和工會在舊金山預算和財務委員會會議上發言，反對市長布里德提出的APEC撥款及年中預算削減計畫，華人進步會代表曹春梅（右）在會議上發言指出，市府將大量資金用於APEC，我們認為這些資金應用在發展社區安全建設。（取自sfgovtv）

預算 APEC 舊金山

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