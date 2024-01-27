聖馬刁招募警局獨立市民顧問 2月23日截止

聖馬刁縣正在招募新的警局獨立市民顧問委員。（聖馬刁縣政府官網）

聖馬刁縣正在招募新的警局獨立市民顧問委員，並鼓勵居民通過各種途徑申請。新的委員會將以警民關係、責任歸屬、透明度及公眾參與等議題向縣議會進言。縣議會在去年12月創設了這一委員會。

委員會將由七名有選舉權的委員組成，還有兩位候補。其中五名將由縣議員從各自選區提名，一名由縣警察局長提名，還有一名不分區委員以及兩名由縣議會關係部提名的不分區候補。警察局長CARE項目的指定成員和青年委員會成員，將作為非投票 委員參與。所有提名必須得到縣議會全員通過。

委員會成立後，每年將至少舉行四次會議，時間和地點待定，計畫在今年夏天啟動。

申請人要求必須是聖馬刁縣居民，但不要求公民身分。聖馬刁縣正在積極為委員會尋求新的多元化的聲音，並且鼓勵那些此前沒有參與過的人來申請。

申請截止時間是24年2月23日星期五下午5時。可以在聖馬刁縣政府網站在線申請，也可以通過電郵[email protected]，或直接到位於紅木城的縣執行長辦公室聯繫縣議會庶務Sherry Golestan。

更多關於委員會職責的信息，可以通過電[email protected]或電話650-363-4123聯繫縣執行長代理Adam Ely。