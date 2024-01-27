遭博徹思解雇 前調查員獲83.5萬賠償
舊金山地檢處前調查員派萊特（Jeffrey Pailet）因被前地檢長博徹思（Chesa Boudin）不正當解雇，在近日得到市府83.5萬元的和解賠償金。
派萊特於2020年11月被解雇，據他描述，解雇前他正調查一起警員開槍執法案件，在試圖曝光檢方在調查中的不當行為後，他被解雇。一年後，他正式起訴博徹思報復性解雇他。
派萊特調查的案件，是舊金山警員肯尼斯查（Kenneth Cha）在2017年調查一起噪音投訴時，開槍打死了在自家門口的摩爾（Sean Moore）。2020年博徹思成功當選地檢長後，並未立即就該案做出行動。但在上任當月，摩爾因槍傷引發的併發症死亡。隨後，博徹思對警員肯尼斯查提起刑事指控，稱犯有兇殺罪。
在案發的2017年至博徹思上任的2020年，派萊特在地檢處負責領導一個起草搜查令的調查員團隊。他在訴訟中將博徹思、時任辦公室主任坎波斯（David Campos）、律師Dana Drusinsky和Stephanie Lacambra都告上法庭，稱其在起草對警員手機的搜查令時，使用了誤導性語言。
派萊特表示，兩名律師竄改了警員手機數據信息，遺漏了可能開脫罪責的證據，歪曲了事實。當他提出疑慮時，派萊特被勒令停止調查。
訴訟書顯示，派萊特在試圖反擊時，遭到兩名律師的威脅，稱要向地檢長舉報。不久之後，在2020年11月他被無故解雇。
派萊特在訴訟書中指責博徹思「帶著政治目的對警員進行刑事調查」，並要求賠償誤工費、精神損失費和懲罰性賠償。
在博徹思短暫的政治生涯中，他提起了舊金山現代史上第一起針對執勤警官的兇殺案訴訟。摩爾案件後，博徹思還對2017年新秀警員Christopher Samyoa殺害Keita O'Neil的案件提起相似的訴訟，直接挑起警局與地檢處兩大執法機構的不和，與之後發生的罷免博徹思運動。新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）上任後，撤銷了這兩起對警員爭議執法的訴訟。
地檢處發言人夸特（Jen Kwart）說：「市府致力於提供一個沒有報復行為的工作環境，考慮到持續訴訟的成本，雙方認為擬定和解是最佳解決方案。」
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