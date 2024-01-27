遭博徹思解雇 前調查員獲83.5萬賠償

前地檢長博徹思提起舊金山現代史上第一起針對執勤警官的兇殺案訴訟，導致警檢系統不和。地檢處前調查員派萊特（Jeffrey Pailet）因被他不正當解雇，在近日得到市府83.5萬元的和解賠償金。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 地檢處前調查員派萊特（Jeffrey Pailet）因被前地檢長博徹思 （Chesa Boudin）不正當解雇，在近日得到市府83.5萬元的和解賠償金。

派萊特於2020年11月被解雇，據他描述，解雇前他正調查一起警員開槍執法案件，在試圖曝光檢方在調查中的不當行為後，他被解雇。一年後，他正式起訴博徹思報復性解雇他。

派萊特調查的案件，是舊金山警員肯尼斯查（Kenneth Cha）在2017年調查一起噪音投訴時，開槍打死了在自家門口的摩爾（Sean Moore）。2020年博徹思成功當選地檢長後，並未立即就該案做出行動。但在上任當月，摩爾因槍傷引發的併發症 死亡。隨後，博徹思對警員肯尼斯查提起刑事指控，稱犯有兇殺罪。

在案發的2017年至博徹思上任的2020年，派萊特在地檢處負責領導一個起草搜查令的調查員團隊。他在訴訟中將博徹思、時任辦公室主任坎波斯（David Campos）、律師Dana Drusinsky和Stephanie Lacambra都告上法庭，稱其在起草對警員手機的搜查令時，使用了誤導性語言。

派萊特表示，兩名律師竄改了警員手機數據信息，遺漏了可能開脫罪責的證據，歪曲了事實。當他提出疑慮時，派萊特被勒令停止調查。

訴訟書顯示，派萊特在試圖反擊時，遭到兩名律師的威脅，稱要向地檢長舉報。不久之後，在2020年11月他被無故解雇。

派萊特在訴訟書中指責博徹思「帶著政治目的對警員進行刑事調查」，並要求賠償誤工費、精神損失費和懲罰性賠償。

在博徹思短暫的政治生涯中，他提起了舊金山現代史上第一起針對執勤警官的兇殺案訴訟。摩爾案件後，博徹思還對2017年新秀警員Christopher Samyoa殺害Keita O'Neil的案件提起相似的訴訟，直接挑起警局與地檢處兩大執法機構的不和，與之後發生的罷免博徹思運動。新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）上任後，撤銷了這兩起對警員爭議執法的訴訟。

地檢處發言人夸特（Jen Kwart）說：「市府致力於提供一個沒有報復行為的工作環境，考慮到持續訴訟的成本，雙方認為擬定和解是最佳解決方案。」