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阿縣500義工同時啟動 調查遊民人數

記者劉先進／屋崙報導
屋崙遊民帳篷隨處可見。（記者劉先進／攝影）
屋崙遊民帳篷隨處可見。（記者劉先進／攝影）

創紀錄的500個義工在25日凌晨開始，統計單個夜晚的阿拉米達縣遊民數量。屋崙市府對本報表示，義工們採用一種新方法，走訪屋崙1200多個營地，接觸無家可歸者。此舉有助於統計準確數據，指導決策，為地方政府和非營利組織制定解決遊民問題的戰略提供資訊。

屋崙與阿拉米達縣共同舉辦此次活動，名為年度時間點（Point in Time）統計。該統計提供阿縣單個夜晚遊民人數的大致印象。今年的統計結果大約六個月後才會公布。儘管該統計實行多年，但一直被批評低估了遊民危機的規模。

與往年相比，新方法和前所未有的義工參與人數，有望讓遊民統計更加準確。前幾年，阿拉米達縣的大多數義工只是被指示統計遊民人數。此次調查，每位義工被要求與願意的參與者一起完成一份詳細的調查問卷。

美國幾乎每個主要社區每兩年進行一次一日的時間點遊民統計，聯邦、州和地方官員使用這一統計來衡量進展情況，並確定應向遊民領域和社會各個領域投入多少資金。舊金山和灣區其他縣將在未來幾周內進行統計。

根據2022年的時間點統計，阿縣超過50%的遊民居住在屋崙。全縣有9747人為遊民，居住在避難所、過渡性住房、安全避難所、車輛、帳篷、廢棄建築等非居住場所。自2019年以來，遊民數字增加1725人，增幅22%。屋崙全年共有687個臨時床位，包括避難所、房車安全停車位和微型小木屋，數量和品質都不足。臨時住房有時難以收到理想效果，屋崙2022年的一份審計報告，約有一半住在木屋社區的遊民，在幾年內再次無家可歸。

屋崙市長盛桃表示，當天的時間點統計，體現屋崙致力於消除遊民現象的共同承諾。來自全市各地的數百名義工早早起床，「幫助我們為那些無家可歸的人發出聲音，並為市、縣、州和聯邦政府收集寶貴的數據，用於共同消除貧困的鬥爭。」

參與此次數據統計的非營利機構聖瑪麗中心（St. Mary’s Center）執行主任柯努（Sharon Cornu）說，這些數據即使不完美，也將成為更有效的路線圖的一部分。與人口普查一樣，時間點計數在過去曾因計算不足而陷入困境。今年，全縣有1000多名義工挺身而出，尤其是在凌晨5時開始工作，讓公眾知道該工作舉足輕重。

屋崙市府與阿縣聯合組織義工，啟動時間點遊民統計，希望掌握遊民準確數據，為決策做出...
屋崙市府與阿縣聯合組織義工，啟動時間點遊民統計，希望掌握遊民準確數據，為決策做出參考。（屋崙市府提供）

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