我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

舊金山比特幣詐騙犯 判4年進監獄

記者王子涵／舊金山報導
舊金山30歲男子一岡因涉及加密貨幣和其他投資詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監禁。（路透）
舊金山30歲男子一岡因涉及加密貨幣和其他投資詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監禁。（路透）

美國聯邦檢察官辦公室11日宣佈，舊金山30歲男子一岡（William Koo Ichioka）因涉及加密貨幣和其他投資詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監禁。

聯邦檢察官帕賓斯（Patrick Robbins）表示，一岡通過虛假承諾其投資項目可在短時間內獲得巨額回報，從而引誘受害者。在其經營基於加密貨幣騙局的幾年裡，一岡設法騙取了100多名投資者，總額高達數千萬美元。今天的判決表明，所有試圖欺騙投資者的人都將面臨長期監禁。

一岡先前對五項指控認罪，包括電信詐騙、協助準備虛假納稅申報，以及證券買賣相關的欺詐。他在認罪協議中表示，在2018年開始的一次詐騙計劃中，總共從100多名受害者手中籌集了數千萬元，他將自己包裝為一名「白手起家的投資家」，聲稱自己擁有數百元財富，並承諾將資金投資於各類證券或商品，包括加密貨幣、期貨、外匯交易等。

2019年，一岡成立同名的私募基金，並告訴投資者能夠在30個工作日內獲得10%的回報。他向聯邦檢察官承認，他並非將資金用於投資，而是用於購買豪車、手錶和珠寶，過上奢侈的生活。

聯邦調查局的特工表示，一岡向毫無戒心的投資者虛假承諾，摧毀了100多個家庭。調查人員還發現，一崗還用新投資者的資金償還現有投資者，從而能持續詐騙。在他的計劃失敗后，他的公司欠下投資者2100萬元的債務，而如果將投資者拉動的家庭成員的損失一起計算，損失額超過4000萬元。

舊金山30歲男子一岡因涉及加密貨幣和其他投資詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監...
舊金山30歲男子一岡因涉及加密貨幣和其他投資詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監禁。（路透）

投資 貨幣 證券

上一則

金山人語／工程師殺人 掀20年矽谷血案史

下一則

49人主場冠名權 李維氏1.7億再續約10年

延伸閱讀

日本樂天租舊金山商辦 社區雀躍

日本樂天租舊金山商辦 社區雀躍
舊金山市政虧空擴大 陳詩敏提案減赤

舊金山市政虧空擴大 陳詩敏提案減赤
洛杉磯－賭城高鐵 再獲聯邦25億貸款

洛杉磯－賭城高鐵 再獲聯邦25億貸款
比特幣跌破4萬美元大關

比特幣跌破4萬美元大關
比特幣跌破4萬美元 ETF利多出盡至今已跌近20%

比特幣跌破4萬美元 ETF利多出盡至今已跌近20%

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程