舊金山比特幣詐騙犯 判4年進監獄

舊金山30歲男子一岡因涉及加密貨幣和其他投資詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監禁。（路透）

美國聯邦檢察官辦公室11日宣佈，舊金山30歲男子一岡（William Koo Ichioka）因涉及加密貨幣 和其他投資 詐騙的多項重罪而被聯邦法官判處四年監禁。

聯邦檢察官帕賓斯（Patrick Robbins）表示，一岡通過虛假承諾其投資項目可在短時間內獲得巨額回報，從而引誘受害者。在其經營基於加密貨幣騙局的幾年裡，一岡設法騙取了100多名投資者，總額高達數千萬美元。今天的判決表明，所有試圖欺騙投資者的人都將面臨長期監禁。

一岡先前對五項指控認罪，包括電信詐騙、協助準備虛假納稅申報，以及證券 買賣相關的欺詐。他在認罪協議中表示，在2018年開始的一次詐騙計劃中，總共從100多名受害者手中籌集了數千萬元，他將自己包裝為一名「白手起家的投資家」，聲稱自己擁有數百元財富，並承諾將資金投資於各類證券或商品，包括加密貨幣、期貨、外匯交易等。

2019年，一岡成立同名的私募基金，並告訴投資者能夠在30個工作日內獲得10%的回報。他向聯邦檢察官承認，他並非將資金用於投資，而是用於購買豪車、手錶和珠寶，過上奢侈的生活。

聯邦調查局的特工表示，一岡向毫無戒心的投資者虛假承諾，摧毀了100多個家庭。調查人員還發現，一崗還用新投資者的資金償還現有投資者，從而能持續詐騙。在他的計劃失敗后，他的公司欠下投資者2100萬元的債務，而如果將投資者拉動的家庭成員的損失一起計算，損失額超過4000萬元。