聖荷西BART 市長馬漢保留計畫

馬漢堅持保留聖荷西BART計畫。(美聯社)

信使報（Mercury News）報導，對聖荷西 地區有史以來最大的交通提案捷運（BART）延伸線進行修改，市長馬漢（Matt Mahan）幾乎沒有留有任何餘地。

由於成本激增和延誤，該項目的長期支持者，前市長李卡多（Sam Liccardo）呼籲聖他克拉拉谷交通局（Valley Transportation Authority）將這個耗資122億元的項目的一部分，即從Diridon站至聖他克拉拉站那段從提案中刪除，或另選時間完成，並指出，交通廳（Caltrain）通勤火車已經在兩站之間提供服務。

但馬漢在接受採訪時反駁這一觀點，表示對此的任何重大改動，都將使急需的聯邦資金陷入困境，並對提案的關鍵部分造成重大影響。包括隧道掘進機將於明年開始挖掘一條長達4.6哩的隧道。他也表示，對VTA工作人員提出的修改意見持開放態度，但必須讓他看到成本和時間上的顯著節省。

馬漢指出，由於目前還沒有替代設計方案，這樣做會有延誤的風險，可能會產生更多的費用，並危及聯邦政府 的全額資助協議。

他提出了一份清單，表示VTA工作人員必須滿足這些要求，才能讓他改變主意。其中包括為掘進機提供一個新的開工地點，以及節省「數十億元」的成本差額。

VTA在回應李卡多的修改意見時表示，他們將繼續推進目前的計畫，理由是計畫已獲得該機構董事會的批准，而且選民已贊成了多項銷售稅的舉措，為項目進行集資。

這一問題標誌著現任市長和前任市長之間出現了罕見的政治分歧，他們都被認為是親商業集團的重要盟友。馬漢的前任在2022年市長競選中為他提供了重要支持。而上周，馬漢又為李卡多競選國會第16區議員提供了支持。

今年10 月，VTA提出了最新的成本估算和新的通車日期，即2036年，比原來的價格高出一倍多，也比原來預計的時間晚了十年。這一消息促使包括馬漢在內的機構董事會成立了監督委員會，對項目問題進行調查。

醞釀數十年之久的BART延伸線將在灣區 形成一個 「交通環」（ring of transit），新建四個車站從聖荷西的Berryessa站，下穿聖荷西市中心，上至聖他克拉拉的Caltrain終點站。