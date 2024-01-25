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聖荷西可望享有數千畝保護地 多個政府機構正收購一座大型牧場

編譯組／綜合報導
聖荷西一處廣大牧場可能被保留用為公園綠地與自然棲息地，將由聖縣公園與休閒部門及聖他克拉拉谷棲息地機構共同管理。(圖取自聖縣公園與休閒部門網站)
聖荷西一處廣大牧場可能被保留用為公園綠地與自然棲息地，將由聖縣公園與休閒部門及聖他克拉拉谷棲息地機構共同管理。(圖取自聖縣公園與休閒部門網站)

根據聖荷西公開文件顯示，若多個政府機構成功地購買南聖荷西一座大型牧場，數千英畝土地可能會保留為開放空間與自然棲息地，並提供健行者公共步道。

這項交易為購買「列治文牧場」(Richmond Ranch)土地，由聖荷西東南部3694英畝的原始山丘、山谷與田地組成。

數周前，一家私人房地產公司收購該牧場的交易失敗，而這個機會因此出現。根據最新計畫，全國設點的環保非營利組織「保育基金」(The Conservation Fund)可能已達成交易，自中國「Z&L Properties」附屬公司購買聖荷西San Felipe Road沿線土地，包括列治文牧場。聖他克拉拉谷棲息地機構(Santa Clara Valley Habitat Agency)發布文件顯示，牧場交易購買價格為1600萬元。

多份聖縣文件顯示，保育基金在獲得這片廣大牧場所有權後，同意透過隨後的地產交易，將整個牧場分成三大塊體地、出售給聖他克拉拉縣公園與休閒部門及聖他克拉拉谷棲息地機構。最終，聖縣公園部門將擁有約1500英畝土地，聖他克拉拉谷棲息地機構透過今年一次購買與明年第二次購買，將擁有約2100英畝土地。

聖縣公園部門主任羅查(Don Rocha)表示，「保育基金」是全國性非營利保育組織，擁有與公共機構合作的良好紀錄，能針對列治文牧場的購買協議進行談判。聖縣議員阿瑞納斯(Sylvia Arenas)所在選區包括該牧場，她樂見機構間密切合作，保護牧場開放空間。

2017年，Z&L斥資2500萬元收購列治文牧場，但並未表明關於牧場的規畫，也似乎未對這塊地產進行任何改變。這塊地產曾是一個養牛場，現則為農業用途。公開文件顯示，Z&L可能因與保育基金談判協議而蒙受損失。根據附近地區牧場銷售情況，列治文牧場估值至少為3600萬元。

Z&L一直試圖拆解其在灣區的房地產帝國。儘管提出許多提案，Z&L仍僅完成一個項目、其為位在聖荷西市中心地址188 West St. James Street雙塔高層住房建案，但公司正嘗試出售這兩座塔樓。其他建案包括提議改建教堂成為高層住房、以及舊灰狗巴士終點站改建為住房大樓，都尚未完成。

牧場地產易手後，將由聖他克拉拉縣公園與休閒部門及聖他克拉拉谷棲息地機構共同管理牧場。阿瑞納斯表示，土地將作為保護棲息地、並為公眾提供公園與棲息地保護區。

聖荷西 房地產 灣區

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