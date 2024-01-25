設計師陸怡穎 將文化引入繪文字

陸怡穎和她設計的繪文字。（記者徐蓓蓓／攝影）

人們常常說一張圖勝過一千字。今天類似「♥️，😊，🤮」這樣的繪文字幫助人們表達自己內心最深的情感，或是直觀表達緊迫的需求，比如「今晚吃🍣還是🍔？」在繪文字的幫助下，原本顯得平淡的電子訊息增添了一層帶有情緒的潛台詞。

1999年，栗田穰崇（Kurita Shigetaka）在日本電信公司NTT DOCOMO發明了最早的移動電話和呼機繪文字。繪文字的英文名稱emoji來自其日語漢字發音—繪（e，picture），文（mo，write）以及字（ji，character）。繪文字很快獲得用戶認同，在全球範圍內掀起了以繪文字簡訊溝通的熱潮。

灣區華人 設計師陸怡穎（Lu Yiying）從2015年開始設計繪文字。最初是因為她找不到表達她最愛吃的餃子 的繪文字。她在2016年1月向Unicode上傳了自己設計的餃子繪文字。這一設計在2017年作為Unicode 10.0的一部分獲得通過，並被添加到2017版的Emoji 5.0中。

之後陸怡穎又設計和推廣了🥢筷子，中餐外賣🥡，幸運餅🥠，珍珠奶茶🧋和孔雀🦚的繪文字。她現在是繪文字公司Emojination的聯合創始人，不斷設計和推廣更多有文化包容性的繪文字。

陸怡穎說：「設計繪文字並不是我的本職工作，也不是我的職業，但它卻成為了我的召喚。」她設計的珍珠奶茶🧋繪文字，最初被Unicode以「沒有足夠數據顯示其流行程度」拒絕了。但她沒有放棄。

2018年，陸怡穎和數據科學家Timothy Deng、SuJay Khandekar及Ranjitha Kumar合作，最終證明了珍珠奶茶繪文字在全球範圍內的流行。珍珠奶茶繪文字也最終在2020年獲得Unicode的批准，成為通用繪文字的一員。