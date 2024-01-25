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亞非裔和解 說唱歌手事件落幕

記者李怡／舊金山報導
非裔社區代表們到訪楊曉川的餐館，表示支持。（受訪者提供）
非裔社區代表們到訪楊曉川的餐館，表示支持。（受訪者提供）

華裔小商業主、說唱歌手楊曉川（Chino Yang）和非裔布朗牧師（Rev. Dr. Amos Brown），針對說唱歌曲「舊金山我們的家」（San Francisco Our Home）的爭議，宣布達成和解。

促成和解的調解人招霞接受本報採訪時表示，很幸運得到了舊金山市全國有色人種協進會（NAACP-SF）和亞裔正義運動（AJM）的信任，把雙方拉在一起 ，消除了由無形的隔閡和層層的歷史傷痕所造成的誤解；很高興見到雙方能向前看，把關注投放到城市和華裔、非裔社區的共同願景。

在和解過程中，雙方對彼此的誤解進行解釋。楊曉川表示，整首歌的歌詞很短，不能面面俱到。歌詞表達的是對舊金山這個大家共同家園的期待和現狀的不滿，不是針對某一個族裔或某一個人。後續歌詞可做調整，但不應在社群媒體上受到言論的威脅。

楊曉川是兩家餐廳的業主，曾參加中國說唱類綜藝節目而小有名氣。在近日接受ABC7新聞的採訪時，他表示，自己的餐廳在疫情三年內遭受七次盜竊和搶劫，在多次尋求市政府和警局無果後，讓他備感失望。

布朗牧師表示，舊金山的公共安全應從六個方面考量，市長的管理是其中的一部分；還需要有舊金山地區檢察長、警察局、法官、公辯律師與警察委員會的工作配合，這其中的因素缺一不可。

雙方願意就城市未來的發展做出努力。 非裔社區代表表示，會用實際行動去探訪楊曉川的餐廳，希望與亞裔社區在兩方面一起合作，一是共同規範無家可歸者的行為，讓他們得到安置的同時，不能影響市容；二是合作解決和面對城市犯罪問題。

招霞表示，事件雙方的支持者對這件事的處理並非百分百滿意。華裔社區要看到我們滿意的地方，因兩個社區多年來都存在很多分歧。但是遇到這件事情，可以坐下來商討，算是在兩個社區的關係上完成良好的溝通，是建立互相新任的關鍵。

楊曉川9日晚在個人Instagram帳號公開了一則布朗牧師的道歉信，並附上一張雙方會面的合照，以示和解。在楊曉川發表含有批評市長布里德歌詞的說唱歌曲後，這場長達兩個月關於歌曲是否帶有種族歧視、政治角力、威脅言論自由的爭議終於落幕。

華裔小商業主、說唱歌手楊曉川（Chino Yang，右三）和非裔布朗牧師 (Re...
華裔小商業主、說唱歌手楊曉川（Chino Yang，右三）和非裔布朗牧師 (Rev. Dr. Amos Brown) ，針對說唱歌曲「舊金山我們的家」（San Francisco Our Home）的爭議，宣布達成和解。招霞（左二）是促成和解的調解人。（受訪者提供）

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