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華裔女包商江苑珊賄賂金山官員案 罰75萬和解

記者李怡／舊金山報導
江苑珊曾參加華埠活動。（本報檔案照）
江苑珊曾參加華埠活動。（本報檔案照）

舊金山市律師市邱信福（David Chiu）23日宣布，華裔女承包商江苑珊（Florence Kong）承認賄賂前工務局長奴魯（Mohammed Nuru），支付罰金75萬元達成和解。其中包括將其名下三家公司與市政府簽訂的合約金64萬5500元歸還給市政府，並支付10萬9500元的道德罰款。她的公司在五年內禁止與市府開展業務。

當天市律師向舊金山市議會提交了擬議和解方案。該方案須得到市議會和市長的批准，才能成為最終解決方案。

邱信福說：「這項和解協議時是要表達，破壞市政府合約流程的人將為其行為付出代價。積極的一面是，江苑珊配合了我們的調查，承擔了不當行為的責任，並積極希望糾正過去的錯誤。」

江苑珊於2020年10月8日承認她贈送勞力士手表賄賂前工務局長奴魯，以換取市政府採購決策中的優惠。江苑珊已被判入獄一年零一天，並繳納刑事罰款9萬5000元。

2021年3月1日，市律師暫停了江苑珊及其附屬公司SFR Recovery/Kwan Wo與Ironworks等的投標或接收市政府合約資格。擬議的和解協議將禁止Florence Kong、SFR Recovery和第三家附屬公司Kin Wo Construction, Inc.的合作資格，直至2026年3月1日。

在奴魯貪腐行為被曝光後，多位該市的高級市政府人員隨後辭職。其中包括前樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）。有證據表明許子湯接受不正當的禮物，並違反了城市法律，向華裔開發商黃永樂（Walter Wong）提供優惠待遇和加急許可，並濫用職權幫助兒子和兒子的女朋友獲得市政府職位。

舊金山市生活品質倡議行動組織「Fix-It」前主任蘇尼加（Sandra Zuniga）被指控與奴魯賄賂醜聞有關的洗錢罪。蘇尼加因在調查中發現的不當行為被解雇。公用事業委員會前主任凱利（Harlan Kelly），在聯邦檢察官指控其欺詐後，於2020年11月辭職。凱利的妻子、時任市行政官Naomi Kelly也於2021年1月辭職。

前舊金山環境局局長拉菲（Debbie Raphael）在一項調查顯示她向垃圾公司Recology徵求募捐，並授予該公司一份利潤豐厚的合約後，於2022年辭職。拉菲尚未被指控犯罪，並在上個月同意支付4000元的道德罰款。這筆罰款源於她從Recology公司和一家為其部門籌集資金的非營利組織接禮物。

市律師辦公室先前也對Azu lWorks, Inc首席財務長兼副總裁赫南德斯（Balmore Hernandez）發起了取消資格程序。

作為與市政府達成170萬元的和解協議的一部分，華裔開發商黃永樂及其公司W. Wong Construction Co., Inc.、Green Source Trading，LLC和Alternate Choice, LLC被禁止在五年內與舊金山市開展業務。

邱信福辦公室也勒令以下涉事人員暫停經營，包括Nick James Bovis和其公司SMTM Technology, LLC；Florence Kong及其公司SFR Recovery Inc.和Kwan Wo Ironworks Inc.。

江苑珊行賄的勞力士手表和序號。（圖／FBI提供）
江苑珊行賄的勞力士手表和序號。（圖／FBI提供）

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