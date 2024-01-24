30工會數百人舊金山市府前集會 抗議公共服務招聘不當

陳詩敏呼籲市政府官員停止以自上而下的方式做出決策，而應聽取工人的意見。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 市府前近日聚集了數百名來自30家不同工會的工人，抗議政府在城市的公共服務崗位招聘過程中處理不當，導致舊金山公共服務有約3700個職位空缺。同時整座城市的公共服務質量也發生了下降，工人也面臨就業 難、薪水低的情況。

國際服務業雇員（SEIU）1021號工會副總裁哈迪（Kristin Hardy）表示，工人們正準備採取一切必要措施來保護重要的公共服務，包括發動罷工。

除了不同工會的成員外，有四位舊金山市議員也和工人團隊們站在了一起，他們分別是陳詩敏、華頌善、潘正義和孟達文。

陳詩敏呼籲，市政府官員停止以自上而下的方式做出決策，而應聽取工人的意見。她說，城市需要對其承包商加強問責，並停止提供有利於企業和其他富裕業主的稅收減免。

華頌善的立法助理長朱凱勤表示，舊金山市正面臨著公共服務人員不足的危機，造成職位空缺的主要原因是市府冗長的招聘過程。（記者楊逸辰/攝影）

華頌善的立法助理長朱凱勤表示，舊金山市正面臨著公共服務人員不足的危機，造成職位空缺的主要原因是市府冗長的招聘過程。「有時候可能需要九個月到一年的時間完成招聘。等人們收到通知了，他們很可能已經去做別的工作了。」

朱凱勤補充，目前城市公共服務空置的職位包括護士、警官、街道清潔工人以及911電話應答員等。

來到現場抗議的30家工會中都有為城市公共服務工作的成員。他們表示，無法再忍受這樣的公共服務就業情況。「有些工人必須要做兩到三件工作（來維持生活），因為我們（市府）不開招聘」。

朱凱勤認為，如果城市的公共服務崗位人員不足，那麼就無法提供有質量的服務。「不論是為人們提供精神健康服務還是處理無家可歸問題，我們都需要足夠的員工才能做到」。

工會代表説，這樣的公共服務不足的情況，已經從2017年初現端倪持續至今。現在工會們決定和市府商談關於招聘的協議，

舊金山市府前17日聚集了數百名來自30家不同工會的工人們，抗議政府在城市的公共服務崗位招聘過程中處理不當，導致舊金山公共服務有約3700個職位空缺。（記者楊逸辰╱攝影）

華人 進步會的劉小姐也來到現場發言，表示城市工人談判的結果有可能影響其他居民和遊客的生活。

她說：「我們正處於危機之中。在我們最需要服務的時候，市府正在威脅對有色人種社區進行企業稅收減免和毀滅性的服務削減。」

舊金山市府前聚集了數百名來自30家不同工會的工人們，抗議政府在城市的公共服務崗位招聘過程中處理不當。（記者楊逸辰╱攝影）