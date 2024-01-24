舊金山米慎餐館違反醫保規定 賠償員工22萬元

外國影院餐廳因被舊金山官員認定未達到當地醫療保健要求，支付了數十萬元的員工賠償金。（取材自Google Maps）

一家擁有25年歷史、以提供晚餐和早午餐並播放電影而聞名的米慎（Mission）區餐館，因被舊金山 官員認定未達到當地醫療保健要求，支付了數十萬元的員工賠償金。

據SFGATE報導，舊金山勞工 標準執行辦公室（Labor Standards Enforcement）發現，這家名為外國影院（Foreign Cinema）的餐館在2020年4月1日至2023年3月31日期間違反了該市的最低醫療支出要求。外國影院因此向146名現任和前任員工支付了總計22萬6217.48元的工資，並市政機構支付了1萬零122.82元罰款。

外國影院的共同所有人克拉克（JohnClark）說，他的公司確實有為有需要的員工提供醫療保健，並稱市政府的調查結果是「意見有分歧」（a difference in opinion）。他說，他的一些員工通過配偶或其他項目購買了保險，但市政府不同意他的員工保險紀錄。

「我們希望大家擁有保險。我們不反對市政府的計畫，只是反對他們的調查結果，」克拉克說。

克拉克說，他曾考慮過與市政府的調查結果抗爭，但那樣做成本太高，時間太長，不值得。據SFGATE報導，於外國影院11月開始向員工支付工資，並於12月與勞工標準執法辦公室達成協議。該餐館最初被處以4萬多元的罰款。但由於企業迅速向員工支付了工資，罰款金額有所減少。

克拉克補充說，該企業沒有倒閉的危險，在支付工資後將繼續支付員工工資。外國影院以在露台放映電影和供應由廚師Clark和Gayle Pirie主理的博採眾長的地中海菜肴而聞名。

根據舊金山自2008年起實施的「醫療保險 條例」（Health Care Ordinance），企業有兩種選擇來確保員工享有醫療保險：他們可以直接支付員工醫療保險，或者項市政福利計畫繳費。克拉克說，外國影院通過供應商為員工提供包括視力和牙科在內的醫療保險計畫。該餐廳的菜單上註明，帳單上要加收6%的附加費，「用於支付舊金山市政府規定的費用」。

SFGATE獲得的文件顯示，外國影院在2021年2月向舊金山城市選擇基金支付了2萬零426.21元。然而，它在2022年7月只支付了5485.45元。

克拉克沒有準確統計目前有多少員工在該餐廳工作，但估計有110人。今年，該法令要求外國影院支付每小時3.51元的費用，高於2023年的3.40元。