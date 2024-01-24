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維護7收費橋 BATA監委會批准資産管理案 24日將審議

記者楊逸辰／舊金山報導
列治文大橋等老年橋梁需要更多的經費維護，促使灣區收費管理部門研訂資產管理計畫，以做好橋梁維護的工作。（美聯社）
列治文大橋等老年橋梁需要更多的經費維護，促使灣區收費管理部門研訂資產管理計畫，以做好橋梁維護的工作。（美聯社）

大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，MTC）日前舉行會議，灣區收費管理局部門（The Bay Area Transportation Authority，BATA）監督委員會批准了資產管理政策和一系列目標，以持續維護和運營灣區七座國有收費橋梁。

該政策基於四項原則：關注人員和安全；解決每座橋梁整個生命周期的維護和修復成本；採用可量化的資産管理方法；促進每個跨度的可持續性和持續改進。整個灣區收費管理局將在24日的會議上審議資產管理政策。

這些州屬橋梁通過加州交通廳和BATA之間已有25年歷史的合作夥伴關係進行維護，自2007年以來，該合作夥伴關係已投資17億元的通行費資金，來修復橋梁和相關收費設施。BATA的資本改善計畫承諾，在2033年之前再投入18億元用於收費橋梁的維護。

BATA去年完成了全面的生命周期分析，以指導卡奎內斯大橋（Carquinez Bridge）和馬丁尼茲大橋（Benicia-Martinez）的維護和修復計畫，目前正在與加州交通廳合作，準備對未來50年所有七座收費橋的維護需求進行更新評估。該評估計畫於2025年完成。

海灣大橋（Bay Bridge）、列治文大橋（Richmond-San Rafael Bridge）和卡奎內斯大橋現已成為老年橋梁，而原來的馬丁尼茲大橋、聖馬刁大橋（San Mateo Bridge)、安蒂奧克大橋（Antioch)和Dumbarton大橋已進入或接近中年，將需要愈來愈多的通行費來保持這些橋梁的良好維修狀態。

MTC工作人員在馬丁尼茲大橋前。（取材自MTC）
MTC工作人員在馬丁尼茲大橋前。（取材自MTC）

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