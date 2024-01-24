庫比蒂諾承諾矽谷建新住房

庫比蒂諾與YIMBY住房訴訟和解，同意批准建造新住房。(取自庫比蒂諾市府官網)

YIMBY(Yes In My Back Yard)支持住房運動組織正在慶祝與庫比蒂諾市達成的新和解方案，市府承諾將在矽谷批准建設更多新住房。

去年2月，「YIMBY Law」組織與「加州 住房保護基金」(California Housing Defense Fund)控告包括庫比蒂諾在內等十多個灣區 司法管轄區，原因是被告未能於去年1月31日的加州住房項目截止日期之前，完成如何在未來八年進行新住房開發的詳細說明計畫。

據州府規定，時至2031年，灣區九縣必須提供超過44萬1000間新住房。但是，庫比蒂諾、巴洛阿圖、列治文(Richmond)、德利市(Daly City)等城市錯過最後提供住房要素計畫內容的期限。推促支持住房的非營利組織提出訴訟，以迫使他們遵守法律，並提醒他們受到「建商補正」(builder's remedy)約束。

「建商補正」法律機制，意指在加州、若城市未規畫內容達到州府要求，就必須批准任何包含至少20%低收入 住房或100%中等收入住房的住宅建造項目申請。原有的地塊使用分區法則在此情況下不再適用，可使開發商能推動比當地分區法允許規模更大的建築項目。

「YIMBY Law」組織執行主任特勞斯(Sonja Trauss)聲明表示，庫比蒂諾了解必須規畫住房，該市卻錯過法定期限，導致後果。幸運的是，和解結果是將提供更多住房。庫比蒂諾必須於2031年批准建造4588間新住房，其中1880間將指定提供給低收入家庭。

根據「信使報」報導，庫比蒂諾市經理卡普爾(Tina Kapoor)在電子郵件表示，庫比蒂諾市與非營利組織達成協議，最終確定住房要素明確時間表，將簡化環境審查，並確認住房機構有關「建商補正」條款的權益問責。和解協議加速市議會採用合規的住房要素，其中包含強調市府促進社區開發的承諾。

庫比蒂諾副市長佛倫(J. R. Fruen)告訴信使報，市府對協議表示歡迎，將快速並簡化審核，實現經過認證的住房要素，市府將儘速批准住房計畫。