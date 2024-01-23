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蘋果電腦40周年 矽谷博物館展出藏品

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾報導
特展展出的蘋果麥金塔電腦四號原型機。（記者徐蓓蓓╱攝影）
特展展出的蘋果麥金塔電腦四號原型機。（記者徐蓓蓓╱攝影）

到本月24日，蘋果公司(Apple)的第一台個人電腦就將慶祝問世40周年。矽谷電腦歷史博物館近日拿出自己的珍貴收藏，同時向蘋果公司外借一些有歷史意義的物品，推出特別展覽。這項特展將持續到2月25日為止。

蘋果公司1984推出了第一台有圖像介面、標識和鼠標，面向大眾市場的麥金塔(Macintosh)電腦。它用戶友好的特點迅速獲得了狂熱的追捧，也一舉奠定了蘋果公司的核心價值，即優雅的設計、出色的行銷以及先進的設計理念。

特展將循環播放40年前蘋果共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)現場開箱第一台Mac個人電腦的珍貴歷史畫面，並且有以Mac電腦口吻介紹自己的片段。接下來在名曲「烈火戰車」的背景音樂中，展示了Mac電腦最早的圖像、文字和數字處理界面。整段視屏非常觸動回憶，令人感慨。

此次展出的藏品包括最早的幾台蘋果機原型之一的原型機第四號。整機設計非常精巧，符合蘋果一以貫之的「一個箱子裝所有（all-in-one)」理念。整機包括完整的MacOS操作系統、屏幕、軟盤，鍵盤、鼠標以及電源等。

此外還有Mac電腦母版最初的設計者之一史密斯（Burrell Smith)，以及MacOS操作系統最早的設計者荷茲非（Andy Hertzfeld)當初的名片、蘋果公司最早的標識等。

特展還特別提到蘋果公司的Mac在1984年初次行銷時，有多次提到喬治·歐威爾（George Orwell）的「1984」，以反抗IBM電腦的統治為己任。在歷史影片中，Mac電腦的在自述中提到：「我想和你分享我第一次見到IBM大型主機時想到的一句格言：永遠不要相信一台你舉不動的電腦。」

在此次特展一箭之遙的另一側，則是一部由ChatGPT最新人工智慧技術支撐的電腦裝置。用戶可以隨意輸入問題，可以迅速得到回答。於此同時，蘋果公司也公布了將關閉在其標誌性Infinite Loop舊總部的首家蘋果專賣商店消息，引起粉絲唏噓。

獲贈蘋果電腦信仰藏傳佛教的印度拉達克社區贈送蘋果公司的瑪尼石。（記者徐蓓蓓╱攝影...
獲贈蘋果電腦信仰藏傳佛教的印度拉達克社區贈送蘋果公司的瑪尼石。（記者徐蓓蓓╱攝影）

IBM 矽谷 博物館

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