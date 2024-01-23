蘋果電腦40周年 矽谷博物館展出藏品

特展展出的蘋果麥金塔電腦四號原型機。（記者徐蓓蓓╱攝影）

到本月24日，蘋果公司(Apple)的第一台個人電腦就將慶祝問世40周年。矽谷 電腦歷史博物館 近日拿出自己的珍貴收藏，同時向蘋果公司外借一些有歷史意義的物品，推出特別展覽。這項特展將持續到2月25日為止。

蘋果公司1984推出了第一台有圖像介面、標識和鼠標，面向大眾市場的麥金塔(Macintosh)電腦。它用戶友好的特點迅速獲得了狂熱的追捧，也一舉奠定了蘋果公司的核心價值，即優雅的設計、出色的行銷以及先進的設計理念。

特展將循環播放40年前蘋果共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)現場開箱第一台Mac個人電腦的珍貴歷史畫面，並且有以Mac電腦口吻介紹自己的片段。接下來在名曲「烈火戰車」的背景音樂中，展示了Mac電腦最早的圖像、文字和數字處理界面。整段視屏非常觸動回憶，令人感慨。

此次展出的藏品包括最早的幾台蘋果機原型之一的原型機第四號。整機設計非常精巧，符合蘋果一以貫之的「一個箱子裝所有（all-in-one)」理念。整機包括完整的MacOS操作系統、屏幕、軟盤，鍵盤、鼠標以及電源等。

此外還有Mac電腦母版最初的設計者之一史密斯（Burrell Smith)，以及MacOS操作系統最早的設計者荷茲非（Andy Hertzfeld)當初的名片、蘋果公司最早的標識等。

特展還特別提到蘋果公司的Mac在1984年初次行銷時，有多次提到喬治·歐威爾（George Orwell）的「1984」，以反抗IBM 電腦的統治為己任。在歷史影片中，Mac電腦的在自述中提到：「我想和你分享我第一次見到IBM大型主機時想到的一句格言：永遠不要相信一台你舉不動的電腦。」