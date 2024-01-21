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聖荷西頒禁令 阻遊民重返瓜達盧佩河紮營

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
去年秋天，聖荷西使用了200萬元的國家資金，清理長期紮營在瓜達盧佩河畔的約200名遊民，但是最近已經有遊民營地重新出現。（記者葛歆睿 / 攝影）
去年秋天，聖荷西使用了200萬元的國家資金，清理長期紮營在瓜達盧佩河畔的約200名遊民，但是最近已經有遊民營地重新出現。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西官員周六宣布一個全新的備忘錄，計畫在市中心瓜達盧佩河（Guadalupe River）半哩範圍內實施營地禁令，作為進一步打擊遊民營地的最新舉措。

去年秋天，聖荷西使用了200萬元國家資金，清理近幾年出現在瓜達盧佩河畔紮營的約200名遊民，並將他們轉移到臨時和永久住房地點。但是官員們稱，該地區已經出重新出現了遊民紮營的情況，他們希望保護之前的清理成果，不讓已經花掉的錢白白浪費。

市長馬漢 (Matt Mahan) 在記者會上表示：「當我們為遊民提供住房並清理大型營地時，我們需要防止重新紮營並收回公共空間。」 「備忘錄首先是保留瓜達盧佩河步道的進展，讓我們將其作為未來幾年解決全市遊民營地問題的典範。」’

新法令將影響87號高速公路沿線從Woz Way到Julian Street的河濱地區，該地區包括Adobe和Zoom的總部，立交橋遍布整個水道。

「市中心騎自行車、步行和玩耍的人們不僅促進了城市核心的繁榮，還提高了居民的生活質量，」第三區市議員托雷斯 (Omar Torres) 說。

「瓜達盧佩河步道為許多不同的社區提供了享受沿河開放空間的機會，」瓜達盧佩河公園保護區（Guadalupe River Park Conservancy）執行董事蘇傑森（Jason Su）說，「步道小徑確保我們的社區能夠透過獨特的自然資源建立與自然和彼此聯繫。」

當地居民、瓜達盧佩華盛頓鄰里協會（Guadalupe Washington Neighborhood Association）主席墨菲（Loureen Murphy）表示，她以前經常帶著她的狗沿著小路散步，但在過去的幾年裡，擔心她安全的朋友勸阻她不要這樣做。她相信新規定對於保護這座城市的步道是必要的。

該提案是聖荷西首次考慮在特定水道部分實營地禁令，官員表示，如果該政策有效，可能會擴大範圍到其他河段。

「禁制令從瓜達盧佩河步道開始，」第六區市議員戴維斯說。 「最終，我希望能遍及整個城市。我們希望消除營地並為遊民找到安全居住的地方。」

該備忘錄將於24日提交給市規則和開放政府委員會。馬漢希望能夠頒布類似的政策，以防止遊民營地重新出現在先前已經清理過的其他公共區域。

馬漢希望能夠頒布政策，以防止遊民營地重新出現在先前已經清理過的其他公共區域。（記...
馬漢希望能夠頒布政策，以防止遊民營地重新出現在先前已經清理過的其他公共區域。（記者葛歆睿 / 攝影）
戴維斯希望禁止令從瓜達盧佩河步道開始，最終遍及整個城市。（記者葛歆睿 / 攝影）
戴維斯希望禁止令從瓜達盧佩河步道開始，最終遍及整個城市。（記者葛歆睿 / 攝影）

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