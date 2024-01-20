亞裔影后林家珍 任金山新年花車遊行總指揮

好萊塢亞裔女影星林家珍（Awkwafina）將參加2024年舊金山新年花車大遊行，並擔任遊行總指揮。（中華總商會提供）

好萊塢亞裔 女影星林家珍（Awkwafina）將參加2024年舊金山 新年花車大遊行，並擔任遊行總指揮，與金山亞裔社區共同慶祝龍年的到來。

舊金山新年花車大遊行訂於2月24日舉行，被譽為是世界十大遊行之一、亞洲以外最盛大的農曆新年慶祝活動 。

林家珍是中韓混血歌手和演員。她在聲明中表示：「能夠擔任舊金山農曆新年遊行的總指揮，我備感榮幸！我很高興與社區共同慶祝。作為在龍年出生的人，我期待在未來的一年與大家共同成長和進步。」

現年35歲的林家珍在紐約出生，近年來因演出多部好萊塢電影而聲名大噪，包括摘金奇缘（Crazy Rich Asians）、尚氣與十環傳奇（Shang Chi and the Legend of the Ten Rings）等。她也是首位奪得金球獎最佳女演員的亞裔，其參演的獲獎影片為「別告訴她（The Farewell）」。

舊金山標準報報導，活動主辦方中華總商會為邀請到林家珍費盡心思。花車大遊行總導演、中華總商會商董黃英豪（Harlan Wong）說：「她非常的忙，我們一直努力問詢。」舊金山前市長勃朗（Willie Brown）將擔任遊行榮譽指揮。