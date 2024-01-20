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舊金山槍殺案 近半與幽靈槍有關

記者李怡╱舊金山報導
2022年舊金山用於犯罪的幽靈槍數量位居第三，為1132支。（本報檔案照）
2022年舊金山用於犯罪的幽靈槍數量位居第三，為1132支。（本報檔案照）

舊金山警察局(SFPD)18日透露，北岸區一男子因在公寓內製造幽靈槍(ghost gun， 指非法私自組裝，沒有序列號的槍械)並出售給毒販被定罪。舊金山是加州幽靈槍枝問題嚴重的城市，此案也只是近年來警察局收到1000多起幽靈槍犯罪案件之一，且舊金山槍殺案中，近一半與幽靈槍有關。

警方資料顯示，去年12月，舊金山居民博蘭(Craig Bolland)承認非法製造和銷售幽靈槍，以自製槍枝罪被判處六年監禁。

2022年，加州800多個城市中查獲了3萬9945支非法槍枝，舊金山用於犯罪的幽靈槍數量位居加州第三，為1132支，僅次於洛杉磯和聖地牙哥。洛杉磯涉及犯罪的幽靈槍有4968支，聖地牙哥有1562支。

舊金山警察局長的報告指出，2019年在舊金山兇殺案中查獲的槍枝中，幽靈槍占6%，但2020年達到44%。

對於幽靈槍的治理，除了繼續進行聯邦執法和當地培訓，以幫助執法部門找到幽靈槍外，舊金市政府官員還採取了一系列措施，包括付費收購幽靈槍等辦法。

警方和法庭紀錄顯示，一把幽靈槍可以使用3D打印機製造，或通過郵寄零件逐步組裝，並且沒有序列號。舊金山警官Derrick Lew表示，鑑於3D列印的日益普及，犯罪分子將轉向更隱密的供應管道。

幽靈槍很難被追查。現行的法律規定，只有槍匣才是一把槍的決定性部件，一旦槍匣上帶有連接和固定其他部件的鑽孔，即被認定為槍械。反之，它只是一塊金屬，幽靈槍就是遊走在這條法律的灰色地帶。

由個人製造、未經聯邦政府許可的幽靈槍，因可以輕易在網上購買零件組裝而成。幽靈槍的存在給槍枝監管製造了大量漏洞，也是槍枝暴力犯罪的罪魁禍首。

舊金山 加州 洛杉磯

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