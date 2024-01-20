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華人分享心得：遭FAANG裁員 邊開Uber邊找工作走出陰影

記者江碩涵／聖荷西報導
劉太太的老公為了付房貸，被裁員當晚立刻登錄自己為Uber司機，開啟了兩個月的接送人生，此為示意圖，與本文無關。（美聯社）
劉太太的老公為了付房貸，被裁員當晚立刻登錄自己為Uber司機，開啟了兩個月的接送人生，此為示意圖，與本文無關。（美聯社）

矽谷生活，最大的壓力來自於房貸，如果真的被裁員，民眾也最怕房貸繳不出來、房屋得面臨法拍，尤其近來矽谷幾大科技公司裁員消息不斷，讓許多華裔家庭精神緊張。就有僑胞分享去年家裡發生裁員的故事，不僅夫妻兩人吵架、鬧離婚，當下也感覺快撐不下去了，幸好老公後來走出裁員陰影，才逐漸恢復心理健康

老公曾在FAANG五大科技公司上班且去年被裁員的劉太太說，去年底老公才被公司裁員，當下真心覺得人生很黑暗；尤其是深怕房貸付不出來，要流落街頭，兩人時常因為錢的事情吵架。

劉太太家是單薪家庭，只有老公在上班，曾經是FAANG其中一家的初階工程師，家庭年收入約20萬美元。她則是家庭主婦，帶著兩個五歲以下的小孩。

她說，老公為了付房貸，被裁員當晚立刻登錄自己為Uber司機，開啟了兩個月的接送人生。她自己則已近八年沒上過班，為了增加家庭收入，只好立刻詢問周圍好友有沒有任何打工機會，希望能多一點收入，挽救一點家庭危機。

她回憶去年那段時光，仍覺得相當心驚。她說，當下夫妻兩人立刻算一下生活開銷，發現入不敷出，以當時他們房貸約100多萬元來算，每月房貸支出約4000美元。老公即使認真當Uber司機，也只能支應房貸，完全沒有多餘的生活費可以支出。

劉太太家裡原本有兩部車，為了降低開銷，只好立刻賣掉一台賓士，換回一些現金。最後還是擔心房貸付不出來，只好向台灣的家人求救，幸好家人立刻匯款10萬美元到美國，解決當下燃眉之急。

劉太太的老公開了兩個月Uber，一邊當司機、一邊丟履歷，一直都找不到任何工作。且因為曾經在FAANG待過，不願在一般科技公司重新從初階工程師做起，也因此在矽谷找工作找得很辛苦。因緣際會下，劉太太的老公終於透過朋友介紹，找到一家科技業工作，雖然不如想像中來得高薪，家庭收入減少了一些，但至少仍在科技業上班，才終於解決了家庭收入不足的問題。

劉太太說，老公開Uber的那段時光生活非常慘澹，因為老公不願低頭去一般科技公司，認為自己為了家庭開Uber已是屈就。因此家庭氣氛相當差，老公也時常指責她只會在家裡，不願出門工作，兩人常常為了錢的事情在吵架。

她說，她自己也丟了不少打工的履歷，但因景氣不好，不是沒有下文，就是時間不合，導致錯過機會。她當下也常在想離婚的事情，向台灣的娘家哭訴。幸好台灣的家人願意金援，若沒有這筆10萬美元的救急金，可能真的得賣房求生了。

雖然最後度過了難關，但劉太太說，經過裁員事件，家庭多少都有些受傷。尤其兩人的價值觀、老公對工作的態度等都有些許不同，而人生還有好長的路要走，只希望受傷的部分能癒合。

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