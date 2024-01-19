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台灣「農村好物」首度賣到矽谷 辦年貨迎春

江碩涵／庫比蒂諾報導
農村好物商品全來自於台灣，經過精挑細選才能來到美國，包括愛文芒果乾、芒果青、蓮霧乾、蜂蜜、花生糖、芝麻糖、牛蒡片等。（受訪者提供）
農村好物商品全來自於台灣，經過精挑細選才能來到美國，包括愛文芒果乾、芒果青、蓮霧乾、蜂蜜、花生糖、芝麻糖、牛蒡片等。（受訪者提供）

距離農曆新年不到一個月，矽谷灣區庫比蒂諾的永和超市特別開設「農村好物」專區，不僅擺放僑胞喜歡的各種喜慶年貨，同時也有許多禮盒、禮品。今年最特別的是，同步也首度推出台灣「農村好物」選拔商品，讓身在美國矽谷的僑胞，也能享受到來自台灣農村的好商品，活動時間為1月19日至21日，要買要快。

負責活動的食品進口商True Harmony負責人黃詩芸表示，農村好物商品全來自於台灣，經過精挑細選才能來到美國，內容包括愛文芒果乾、芒果青、蓮霧乾、蜂蜜、花生糖、芝麻糖、牛蒡片、牛蒡茶、紅藜穀物棒、龍眼乾、烏龍茶餅、龍眼地瓜酥、龍眼花茶等，農村好物的商品品質不僅經過安全把關，同時也都來自台灣農村，灣區民眾消費台灣農村商品，等於促進刺激台灣經濟，一舉多得。

「農村好物」選拔活動由台灣行政院農業部農村水保署自2015年起開始舉行，今年邁入第九屆，共發掘了全台灣超過500項農村社區具發展潛力的產品，以食品為主，這些商品全都必須在合法場地生產，並擁有完整包裝及食品檢驗，產品項目多元，代表台灣農村的堅持與創新。

農村水保署表示，藉由活動可透過品牌行銷，強化商品銷量，成為農村社區產業表率，同時也鼓勵農村社區持續創新研發特色產品，帶動產業發展及競爭力，活絡農村社區經濟，促進農村活化再生。

為了將「農村好物」推廣給民眾，每年官方都舉辦數次特展，以往都在台灣的百貨公司、超市，這次是首度跨到美國矽谷灣區，等於將台灣精緻的農產品推廣到美國，希望藉由美國消費者的推薦，可以逐步將商品推廣到美國主流。

黃詩芸表示， 「農村好物」專區不僅有琳瑯滿目的商品優惠活動，同時也有許多限量贈品，歡迎灣區消費者逛得滿意、買得超值，同時又能享受在台灣辦年貨的感覺。活動時間為1月19日至21日，地點在庫比蒂諾永和超市（地址：10122 Bandley Dr, Cupertino, CA 95014）。

矽谷灣區庫比蒂諾的永和超市特別開設「農村好物」專區，不僅擺放僑胞喜歡的各種喜慶年...
矽谷灣區庫比蒂諾的永和超市特別開設「農村好物」專區，不僅擺放僑胞喜歡的各種喜慶年貨，同時也有許多禮盒、禮品。（受訪者提供）
為了推廣台灣「農村好物」，首度跨到美國矽谷灣區，將台灣精緻的農產品推廣到美國主流...
為了推廣台灣「農村好物」，首度跨到美國矽谷灣區，將台灣精緻的農產品推廣到美國主流。（受訪者提供）

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