庫比蒂諾將關高中？學監否認：沒有計畫
近日矽谷南灣華人家長間流傳，目前隸屬佛利蒙聯合學區的五所高中將有一所因生源不足而關閉的說法；部分傳言甚至直指要關閉的高中是位於庫比蒂諾的著名優質高中Lynbrook。聯想到庫市此前關閉三所小學的事，不少家長為此憂心，也有人擔心關校會拉低周邊房價。
記者就此事訪問了佛利蒙聯合學區華裔學委員寇惠風及佛利蒙聯合學區學監克拉克（Graham Clark)。寇惠風表示，高中學區與小學學區的資金來源不同，小學學區的資金主要來自州府根據日常出勤學生而計算出的撥款，高中學區的資金則主要來自地方財稅。以佛利蒙聯合學區而論，大約92%的資金來自本地稅收。由於本地房價較高，學區目前資金相當充裕，不會出現類似小學學區資金不足而併校的狀況。
克拉克學監明確表示：「作為高中學區，我們目前沒有計畫關停任何學校。」他承認學區註冊人數正在下降，但數量並不大。整個學區每年大約減少二、三百名學生，並且今後五年都會保持這個趨勢。學區目前在冊學生大概9500人。克拉克說：「就算我們的學生數降到7000或8000，我們還是有足夠多的學生來保證五所高中的運營。」
記者18日來到Lynbrook高中，詢問到四位南亞裔學生均表示未聽說此事，一位白人學生也表示沒有聽說。但兩位華裔學生均表示有聽到家長提到可能併校的事。雖然自己即將畢業不太會受到影響，但家中還有在就讀小學的弟妹，所以家長非常關注此事。
一位學生表示，家長擔心併校會讓其他學校質素不佳的學生來到Lynbrook，影響到學習環境。如果實在沒法改變，就只好搬家。另一位學生表示，家長擔心學生人數的不斷減少，會導致學校開不出一些課程，影響到學業規畫。
克拉克對此表示，學區停掉的都是影響最小的課程，同時學生還有到學區內其他學校或社區學院選課的自由，甚至可以轉學到同學區其他高中。
克拉克說，如果出現極端情況，整個學區人數掉到5000人以下、每個學校人數不足1000的時候，的確會在教資和開課方面出現很多困難。但他目前看不到學區人數會掉到7000以下。他認為，「Lynbrook學校補充項目（Lynbrook Supplemental School Assignment Program）」允許學區內其他高中轉學到Lynbrook，讓學區內各學校的學生數量保持在一個相對平均和健康的水平。
另有家長擔心，佛利蒙聯合學區目前正在推動的分區學委選舉，將給予學區北部桑尼韋爾市更多代表權，削弱了南部庫比蒂諾市的選舉力量；而北部桑尼韋爾市要求新建一所高中的要求，會導致學區資金不足，最終需要關停南部庫比蒂諾市人數逐漸減少的學校。
對於學區北部居民提議，利用已廢棄轉租的桑尼韋爾中學舊址新建一所高中的提議，寇惠風表示，學區已對這一地塊做過評估。因為這一地塊只有規定高中面積的一半大，還在淹水區，目前不符合建造新的公立中學的要求。
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