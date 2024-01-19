庫比蒂諾將關高中？學監否認：沒有計畫

佛利蒙聯合學區華裔學委員寇惠風(左)及學監克拉克（Graham Clark，右)展示學區對Lynbrook高中基礎設施的持續資金投入。（記者徐蓓蓓/攝影）

近日矽谷南灣華人家長間流傳，目前隸屬佛利蒙聯合學區 的五所高中將有一所因生源不足而關閉的說法；部分傳言甚至直指要關閉的高中是位於庫比蒂諾的著名優質高中Lynbrook。聯想到庫市此前關閉三所小學的事，不少家長為此憂心，也有人擔心關校會拉低周邊房價 。

記者就此事訪問了佛利蒙聯合學區華裔 學委員寇惠風及佛利蒙聯合學區學監克拉克（Graham Clark)。寇惠風表示，高中學區與小學學區的資金來源不同，小學學區的資金主要來自州府根據日常出勤學生而計算出的撥款，高中學區的資金則主要來自地方財稅。以佛利蒙聯合學區而論，大約92%的資金來自本地稅收。由於本地房價較高，學區目前資金相當充裕，不會出現類似小學學區資金不足而併校的狀況。

克拉克學監明確表示：「作為高中學區，我們目前沒有計畫關停任何學校。」他承認學區註冊人數正在下降，但數量並不大。整個學區每年大約減少二、三百名學生，並且今後五年都會保持這個趨勢。學區目前在冊學生大概9500人。克拉克說：「就算我們的學生數降到7000或8000，我們還是有足夠多的學生來保證五所高中的運營。」

記者18日來到Lynbrook高中，詢問到四位南亞裔學生均表示未聽說此事，一位白人學生也表示沒有聽說。但兩位華裔學生均表示有聽到家長提到可能併校的事。雖然自己即將畢業不太會受到影響，但家中還有在就讀小學的弟妹，所以家長非常關注此事。

一位學生表示，家長擔心併校會讓其他學校質素不佳的學生來到Lynbrook，影響到學習環境。如果實在沒法改變，就只好搬家。另一位學生表示，家長擔心學生人數的不斷減少，會導致學校開不出一些課程，影響到學業規畫。

克拉克對此表示，學區停掉的都是影響最小的課程，同時學生還有到學區內其他學校或社區學院選課的自由，甚至可以轉學到同學區其他高中。

克拉克說，如果出現極端情況，整個學區人數掉到5000人以下、每個學校人數不足1000的時候，的確會在教資和開課方面出現很多困難。但他目前看不到學區人數會掉到7000以下。他認為，「Lynbrook學校補充項目（Lynbrook Supplemental School Assignment Program）」允許學區內其他高中轉學到Lynbrook，讓學區內各學校的學生數量保持在一個相對平均和健康的水平。

另有家長擔心，佛利蒙聯合學區目前正在推動的分區學委選舉，將給予學區北部桑尼韋爾市更多代表權，削弱了南部庫比蒂諾市的選舉力量；而北部桑尼韋爾市要求新建一所高中的要求，會導致學區資金不足，最終需要關停南部庫比蒂諾市人數逐漸減少的學校。