凶殺率飆升 屋崙市長盛桃重啟停火戰略

屋崙市長盛桃，已指示市政府各部門立即著手恢復「停火戰略」。（記者劉先進╱攝影）

加州 安全社區合作組織(California Partnership for Safe Communities)完成並提交一份對屋崙 「停火戰略」（Oakland's Ceasefire Strategy）的深入審計報告。曾一度在5年內挽救140條生命的該戰略，屋崙市從2020年起放棄。此後屋崙的每10萬人凶殺率，從2018年的16.2，上升到2022年的27.8。針對審計結果，亞裔屋崙市長盛桃已指示市政府各部門立即著手恢復「停火戰略」。

屋崙市府的審計發現，自2019年底疫情爆發前，屋崙市並未有效實施該戰略。在此期間，實施該戰略所需的資源、管理人才和問責制都被調整，資金被削減，實際上被掏空。

審計發現，從2020年起，屋崙市開始放棄「停火戰略」，在警局和暴力預防局的狀況最明顯。加州2020年的就地避疫令加速戰略的解散，法令阻止個案工作人員進入受暴力影響的社區。與此同時，前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）的暴力犯罪 行動中心撤銷了在城市周圍設立的警員部隊，並將其合併為一個中央指揮部，負責應對屋崙各地的槍擊和凶殺案並進行逮捕。

審計顯示，該戰略優先解決過去的犯罪行為，但未能減少暴力。屋崙的凶殺率從2018年的每10萬人16.2，上升到2022年的27.8。

針對審計結果，盛桃已指示市政府各部門立即著手恢復停火戰略。盛桃說，屋崙曾是全國減少槍枝暴力的典範，在2012年至2019年期間實現大幅下降。「我很自豪地宣布，將重啟這項在拯救生命和減少犯罪方面被證明是成功的戰略。該戰略是社區安全綜合戰略的重要組成部分。是一項以證據為基礎的戰略，在減少槍擊、凶殺、累犯和高危人群受害方面取得成功。」

盛桃表示，作為市長，她責無旁貸，責任是確保所有戰略要素得到有效實施。「我們不能只是說要實施這一戰略，而是要真正付諸行動。屋崙的暴力犯罪並非一夜間達到危機水準。不幸的是，多年來各自為政的工作方式及對實際有效措施的忽視，造成屋崙損失，現在是讓這輛列車回到正軌之時。」

屋崙暴力預防局局長喬希（Dr. Holly Joshi）表示，將全力以赴調整應對幫派和團夥相關槍枝暴力的方法，審計提出的建議將指導我們加強「停火戰略」，重點關注預防和干預策略，支持個人選擇更好的道路，改善社區健康和安全。

屋崙市議會16日當天審計上述報告。報告中提及「從2020年開始，屋崙市開始放棄停火戰略」，暗示屋崙前市長薛麗比的責任。