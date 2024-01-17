閱報秘書／屋崙實施「停火戰略」5年 凶殺案降42%

屋崙 「停火戰略」有三個目標。一是減少與幫派及團體相關的槍擊 事件和凶殺案。「停火戰略」的重點在於最暴力的幫派、團體及最有可能發生槍擊或被槍擊的個人，透過大型小組會議或一對一會議，與個人直接溝通。停火包括社區外展、服務和支持，必要時還包專門針對繼續從事暴力的幫派、團體和個人的多機構執法行動。

二是降低參與介入個人的再犯率和監禁率。屋崙市暴力預防組織及其全市社區直接服務組織網絡，提供外展和支持服務，致力於透過提供真正的替代方案，幫助參與者，並提供資源及生活輔導。

三是加強警察與社區的關係。社區和信仰領袖對屋崙停火戰略的成功至關重要。「信仰行動」東灣和國家刑事司法改革機構等合作夥伴，從社區角度提供領導、宣傳和資源，加強對參與者的支持範圍，同時推動所有合作夥伴實現戰略目標方面相互問責和提高透明度。

「停火戰略」利用情報和數據，重點關注最有可能實施槍枝暴力或成為槍枝暴力受害者的一小部分人。這一重點包括通過「生活教練」（Life Coaching）和其他法案資助的計畫進行干預，以及對繼續參與槍枝暴力的個人進行重點執法，希望阻止未來的暴力行為。

屋崙最初在2011年實施「停火戰略」，現已成為解決槍枝暴力問題的全國典範，從2012年到2017年，屋崙凶殺案件顯著減少42%，相當於在5年內挽救140條生命。這一暴力減少時期一直持續到2019年。