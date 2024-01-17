保留天性?形式主義? 加州「中性玩具區」新法 華人家長看法不一

新法要求位於加州、擁有500名或以上員工的零售百貨公司設立性別中立的玩具區域，並由零售商自行決定是否貼上標籤。（記者葛歆睿／攝影）

根據一項新的加州 法律，主要零售商 現在必須擁有中性的玩具貨架。對此，華人 家長看法不一，有人相信將助於孩童保留天性，有人則認為它是脫離實際的形式主義。

新法要求位於加州、擁有500名或以上員工的零售百貨公司「設立性別中立的玩具區域，並由零售商自行決定是否貼上標籤」。

根據法律文本，已經設有性別玩具區的商店不必移除，而是增加一個適用於任何性別兒童的玩具區。不遵守的零售商最初將被處以250元罰款，隨後對屢犯者處以500元罰款。

提出該法案的加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，他的靈感來自於一名八歲女孩的提問：「商店為什麼要告訴我什麼是女孩的衣服或玩具？」羅達倫認為，法案將幫助孩子們自由、無偏見地表達自己的想法，「我們需要讓孩子成為孩子」。

華人母親藍藍育有一兒一女，現在都在讀小學。她非常支持這項新法律，並稱自己在成長過程中非常厭惡被師長們說教「要有女孩的樣子」，因此在對待自己的子女時，她非常堅定地恪守「己所不欲勿施於人」原則。

藍藍回憶她小時候非常想要風靡一時的「四驅車」，卻被父母以「女孩不適合」、「這是男孩子玩的」為理由拒絕了。「我當時甚至想我要是個男孩就好了，」她補充說：「但這不是出於我自己的性別認知，而是因為被強加的性別定義，這肯定是不對的。」

藍藍表示，她會給兩個小孩分開買玩具，主要是取決於他們的喜好。同時她也鼓勵兩個孩子交換彼此的玩具，「一方面是想讓他們學會分享，也是給他們體驗不同東西的機會」。

然而，並非所有人都對新法律感到滿意。剛為人母且在時尚零售業工作的Mia表示，立法者的初衷或許是好的，但這項法律在她看來非常「形式主義」，「就算有一個中性玩具區，它（商店）最後做陳列的時候，還是要把玩具按不同類別分開吧。比如樂高積木放在一起，芭比娃娃放在一起，混在一起不好看，也不方便顧客挑選，這跟性別沒什麼關係。」

她補充說：「如果是商店挑選出所謂的『中性玩具』放在一個區域，那恐怕就和法律的初衷背道而馳了。」

加州家庭委員會倡導團體主席凱勒（Jonathan Keller）早在2021年紐森簽署該法案成為法律時就表示不滿。他在一份聲明中說，「我們都應該對經歷性別不安的人表示同情」、「但活動人士和州立法者無權強迫零售商支持政府批准的有關性和性別的資訊。這是對言論自由的侵犯，而且是完全錯誤的。」