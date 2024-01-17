24歲庫比蒂諾男 搭熱氣球墜毀喪生

24歲庫比蒂諾男子吉里科特在亞歷桑納熱氣球事故中喪生。(X平台圖片)

警方表示，亞歷桑納州亞羅伊鎮 (Eloy) 14日清晨7時45分發生熱氣球 墜毀事件，四人不幸身亡，其中一人是24歲庫比蒂諾男子吉里科特 (Atahan Kiliccote) 。氣球墜毀前，多名乘坐該氣球的人士跳傘逃生。亞羅伊鎮位於亞歷桑納州塔斯坎市 (Tuscon) 西北方。

氣球駕駛員與幾位來自密西根州與印第安納州乘客亦在此事件中不幸喪生。根據亞羅伊警方，這名氣球駕駛員來自南非，家居亞羅伊鎮，另有一名亞歷桑那州史考特斯德爾(Scottsdale) 乘客嚴重受傷。

根據全國交通安全局，涉事Kubicek BB 85 Z熱氣球於15日日出後15分鐘突然墜毀，問題出現於氣球熱氣袋內。

全國交通安全局專員表示，氣球墜毀之後，尚未能查出任何氣球裝備操作方面問題。專家已把熱氣袋從乘客座位籃移除檢查，亦未發現到任何問題。調查專家將繼續調查氣球內的電子設備，以及氣球內的照相設備。

操作此出事氣球的公司為「Droplyne 熱氣球旅遊」(Droplyne Hot Air Ballon Rides)。該旅遊公司廣告稱，搭乘熱氣球遊覽亞歷桑納州與猶他州 的自然美景與歷史古蹟。根據該公司網站，乘客可搭氣球觀賞亞歷桑納州年代達7500年之久的印地安原住民 遺跡。Droplyne廣告稱，該公司是全美國唯一可用熱氣球運載遊客長達兩哩路，俯視地方名勝的遊覽公司。

亞羅伊警方稱，出事氣球內包括駕駛員在內，共有13名乘客，其中八名跳傘人士於事件爆發後及時跳傘逃生。