防雨蓋不見了 南灣民宅電線短路

缺少小小的防雨蓋就可能造成電線的短路。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區 經歷多天的豪大雨氣候，不少居民家中開始出現災情。居住在南灣吳太太的家中，在14日上午開始出現多次短路跳電，擔心電線走火的吳太太甚至搬出滅火器放在客廳。由市府電力公司的人員出面檢查，發現總電線轉接到家中的轉角，原有的防雨蓋不見，導致雨水灌入電線與電箱，容易引起電線短路問題。

吳太太在發現家中出現疑似電線短路狀況，室內燈光閃爍不明，電器用品關閉又開啟，甚至直接全屋跳電。即便將總電源重新開啟，但過不久後家中仍有一半的電線跳電。擔心有電線走火危險的吳太太，甚至先搬出了家中的滅火器以備不時之需，再加上拔掉所有插頭，與關閉總電源，等候電力工程人員的檢查。

由於吳太太居住在南灣的聖他克拉拉市，該市的電力提供由市府的電力公司所服務。在吳太太撥打電力公司服務電話後半小時，工程人員就抵達家中檢查電力相關問題，效率非常高。吳太太說到，「幸好是發生在天氣好的白天，如果發生在夜晚，最近天氣又非常冷，沒有暖氣真的不行。」

經過工程人員的盤查，發現屋頂上方電線轉角的防雨蓋消失，雨水會進入包覆電線的鐵管內。而鐵管的下方是電表與電盤，雨水入侵容易造成電線短路的危險。但這部分不是由電力公司負責，需要由屋主自行處理。

由於適逢長周末，吳太太緊急聯繫到一位領有執照的電工前來維修。經過檢查有少數開關受影響需要更換，檢查加上更換開關與加裝防雨蓋，總共花費近千元，吳太太表示，「灣區的各項花費都不便宜。能在長假找到電工，還能解決到問題就好。」