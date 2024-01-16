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海外炎黃子孫拜祖大典3/31舉行

記者徐蓓蓓╱桑尼維爾報導
2024甲辰年海外炎黃子孫拜祖大典新聞發布會在矽谷舉行。（記者徐蓓蓓╱攝影）
2024甲辰年海外炎黃子孫拜祖大典新聞發布會在矽谷舉行。（記者徐蓓蓓╱攝影）

由海外炎黃文化傳承基金會主辦、「2024甲辰年海外炎黃子孫拜祖大典」記者會日在矽谷舉行，標誌著第九屆拜祖大典正式啟動。會上宣布今年大典將於2024年3月31日上午10時在舊金山市廣場舉行。

記者會由組委會秘書長張雪玲主持。 現場出席來賓包括僑領何孔華、董旭東，海外炎黃文化傳承基金會會長暨舊金山海外炎黃子孫拜祖大典組委會主席張麗莉、執行主席楊磊、拜祖大典總指揮胡長橋、張福明、邵金濤，大典 籌備委員會副主席李一冰、顧問團主席李競芬等。

會上指出，拜祖大典作為一項傳統盛典，自創立以來已經連續舉辦多屆，每一屆都見證了海外華人對中華傳統文化的深厚情感和不懈努力。 第九屆大典將以更隆重的儀式、更為廣泛的參與，以及更豐富的文化活動展示，向世人展示海外炎黃子孫在異國他鄉對中華文化的傳承與熱愛。

張麗莉表示：「辭舊迎新，我們迎來了新的一年，新的征程。自2016年起，經過持續不斷的辛勤努力 ，我們成功舉辦了八屆海外炎黃子孫拜祖大典。這是我們共同凝聚僑心，傳承中華傳統文化精髓，弘揚中華民族精神的過程。」

她說，今年大典的亮點之一是加強宣傳力度，擴大影響力，特意邀請了有代表性、有影響力且不同年齡層次的新生力量參加，包括舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓、芝加哥、波士頓等地， 以及加拿大溫哥華、多倫多的華人華僑。

楊磊向大家介紹了拜祖大典的意義。 他指出，敬拜這個字眼背後蘊含著對傳承禮儀的敬意，是一種對家人、朋友的尊重，而非單純的膜拜。

楊磊表示：「敬拜祖先，更是一種深刻的文化傳承，是我們不忘本、傳承血脈的表現。在這個過程中，拜祖大典不僅是對過去先輩的致敬，更是對中華文明精髓的傳承 。每一次的敬拜都是對祖先智慧和付出的致敬，是對傳統禮儀的珍視，更是對中華文化價值的承載。透過敬拜祖先，我們傳承了祖先的家訓、家風，更在 心靈深處找到了自己的歸屬。這種敬拜不是一時的儀式，而是對中華傳統的崇高敬仰，是對文化血脈的傳承。」

舊金山 華人 矽谷

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