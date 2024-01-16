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報告：紐森州府人員 亞太與拉丁裔未獲充分代表

記者徐蓓蓓╱灣區報導
報告指亞太裔在紐森政府未得到充分代表。（美聯社）
報告指亞太裔在紐森政府未得到充分代表。（美聯社）

今年1月份剛出爐的一項新的報告顯示，雖然紐森政府在政府人員任命方面實現了性別平等，但是亞太裔和拉丁裔在其中依然未得到充分代表。這份報告由非營利組織HOPE（Hispanas Organized for Political Equality)發布。

去年10月，由加州參議員利蒙（Monique Limon)倡議的SB 702提案第三次被州長紐森否決。這一提案要求紐森每年報告和公布加州政府420個董事會、機構、委員會和行動小組的「累計人口信息」。

報告發現，「加州人口豐富的多樣性沒有在2023年任命的董事會和委員會成員的人口構成中得到體現」。報告數據來自2023年1月到12月15日之間480位被任命人員的公開信息。

數據顯示，非西語裔白人佔據了去年被任命人員總數的52%。拉丁裔佔比17.29%，非裔佔比11.25%，亞太裔佔8.54%，原住民佔2.29%，其餘9%族裔信息不詳。

與此同時，2023年人口統計調查顯示加州人口中34.7%是非語西裔白人，40.3%是西裔或拉丁裔，6.5%是非裔，16.8%是亞太裔，還有1.7%是原住民。

新任命人員中47%是女性，52%是男性，還有1%屬於其他類別或情況不詳。

報告顯示，白人男性佔總任命人數的30%，白人女性22%，非裔男性5%，非裔女性6%，拉丁裔男性8.5%，拉丁裔女性9%，亞太裔男性3.5%，亞太裔女性5%，原住民男性1%，原住民女性1%。

報告同時發現新任命人員中的63%居住在北加，其中22%居住在灣區；15%居住在洛杉磯縣；中谷，內陸和大聖地牙哥地區分佔5%；橙縣和中部海岸各佔3%。

政黨方面，民主黨佔比71%，共和黨9%，無黨派18%，其他2%。

利蒙表示，紐森「在任命中非常注意保證多元化。」例如，他2022年任命了第一位拉丁裔加州高等法院法官，並在2023年通過SB54法案，要求風投公司對其投資的公司出具人口多樣化報告。

利蒙表示：「你不可能解決自己看不到的問題。」2027年紐森任期結束，「我們會有一個新的州長，我們希望確保紐森任期內取得的進步是可以持續下去的。」

紐森否決SB 702法案時提到的重要原因，是法案中提到的人口信息來自被任命人的自述，未必能準確反映任命人員的多樣性。

在州府一級的層面上，此類報告也有先例。例如加州法律委員會就會公布州法院大法官和法官在性別、種族、性向、性別身份、服役及殘障方面的人口信息。這些也是利蒙提案中要求公布的信息。

在全美，伊利諾州在2015年就通過一條類似SB702 的舉措，並且任命人員的多元化不斷增加。加州各級地方政府也在不斷增加此類透明化措施。

2023年洛杉磯縣議會通過一項SB702提案類似的動議，要求縣議會每年公布任命的人口信息。聖他克魯茲縣在2021年通過類似決議。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass)也計畫創立類似報告機制。

加州 紐森 原住民

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