增可負擔房提案 布里德赴華埠拉票

布里德表示，三億元的房屋債券將幫助舊金山繼續建造可負擔房屋。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市長布里德、市議員陳詩敏及代表舊金山的加州參議員威善高，13日在華埠花園角廣場，聯手開啓有關可負擔住房的提案A拉票活動，該提案即將在3月投票。提案A重點在於增加可負擔房屋的數量，近年來舊金山市工薪階層，包括護士、教師和急救員等，幾乎無法承擔市區平均房價，A提案目標是讓工作在市區的人們都能繼續留居在這個城市。

提案內容分為以下幾個方面：

一、推出三億元房屋債券 ，用在那些工資未能跟上房屋開支的工薪家庭；

二、向長者、第一線急救員及遭受家庭暴力或性侵的婦女提供房屋；

三、不對租客或房東增加額外的房屋開支；

四、債券不會導致新的稅收或物業稅率上升。

加州法律要求到2031年，舊金山必須建造或已允許建造約4萬6千套低到中等收入的房屋單元，否則舊金山將失去州資金支援。而舊金山市議會一致性地認為提案A的通過，能幫助城市達到此目標。

布里德表示，三億元房屋債券將幫助城市繼續建造可負擔房屋，但必須要三分之二的市民選票選擇同意，才能通過這項提案，此提案由市長辦公室、市議會及各式各樣的、包括華埠社區成員等，幾個不同組織合作建構。

陳詩敏表示，這些債券會真切地服務到低收入 家庭，更特別的是，這項提案也替舊金山女性提供特定幫助。