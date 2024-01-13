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摩根大通醫療保健大會 為金山注活力

記者王子涵／舊金山報導
摩根大通（J.P. Morgan）第42屆醫療保健大會8-12日在舊金山舉行。圖為上屆醫療保健大會的盛況，摩根大通首席執行官戴蒙與全球醫療投資銀行主管蓋托與會。（摩根大通提供）
摩根大通（J.P. Morgan）第42屆醫療保健大會8-12日在舊金山舉行。圖為上屆醫療保健大會的盛況，摩根大通首席執行官戴蒙與全球醫療投資銀行主管蓋托與會。（摩根大通提供）

摩根大通（J.P. Morgan）第42屆醫療保健大會8~12日在舊金山舉行，數千名西裝筆挺的醫療保健和生物科技的從業者湧入市中心，為城市經濟復甦注入一記強心劑。

許多酒店已售罄，臨時房間的價格一夜之間飆升至每晚1000美元以上。超過8000名受邀參加者聚集在Westin St. Francis酒店。據舊金山旅遊協會透露，去年的活動產生了約8600萬美元的經濟活動和800萬美元的稅收。

「舊金山和灣區是充滿活力和創新的商業中心。這就是為什麼我們如此高興能夠主辦的原因，」摩根大通全球醫療投資銀行主管蓋托（Michael Gaito）表示，「我們很興奮能夠歡迎全球醫療行業和商業社區來到我們的城市」。 摩根大通首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）和美國食品和藥物管理局局長卡利夫（Robert Califf）等人也參加了活動，這項活動一直持續到11日。

去年，蓋托讚揚了舊金山市市長布里德為大會做出的「安全、清潔和活躍」的承諾。他寫到，聯合廣場有充足的警力和社區大使的存在，讓與會者感到安全。

據舊金山紀事報報導，儘管與會者要面對舊金山高昂的成本，但表示，線下峰會依然值得；即時是在視頻會議的年代，面對面的聯絡仍然是值得的，並且和去年相比，城市感到更加清潔，參與者更多。

Cognito Therapeutics公司首席執行官沃恩（Brent Vaughan）表示，灣區仍然是醫療保健和生物科技的主要地區，這裡依然是行業的中心，風險投資仍然聚集在矽谷。

更大的挑戰在於，布里德希望生物技術公司能在舊金山市區擴張，以填補居高不下的寫字樓空置率。

沃恩表示，舊金山還是有點貴。「如果你需要一個8萬平方呎的實驗室空間，你不會選擇在舊金山尋找，而是放在南舊金山」。他說：「市區很難建造那種複雜的研發和製造空間。」

沃恩相信，舊金山仍會繼續受益於生物科技的發展，更多的人才會來到舊金山發展。但是，生物科技行業未能倖免於大規模裁員和削減成本的影響，初創企業籌款並不景氣，但與會者表示，2024年的開端讓人感到興奮。

舊金山 摩根大通 投資

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