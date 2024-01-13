羅瑞德拜會世報：給金山人安全感

舊金山市長參選人羅瑞德（右）拜會世界日報，由世界日報總經理李銘濱(左)接待。（記者李怡╱攝影）

2024大選年在即，舊金山 市長參選人羅瑞德（Daniel Lurie）10日拜會舊金山世界日報，並與世界日報總經理李銘濱（Robert Lee）座談。羅瑞德表示，這次競選市長是為了給舊金山人安全感。 他的政綱將聚焦在增加警力改善社區治安、教育、支持低收入 家庭等議題。

羅瑞德表示，競選市長的最大動機，是舊金山在治安、教育與經濟發展等方面面臨的不確定因素逐漸成為常態。 他無法再痛心地看到街上有精神疾患的遊民得不到妥善的安置、舊金山警員數量得不到保障、舊金山小商戶們正在面臨的困境遲遲得不到解決，他想要給舊金山人一個確定的安全感，讓全國和世界遊客可以安心的造訪舊金山。

除此之外，羅瑞德競選市長職位，也是為了子女以及舊金山的下一代，可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。他將華裔社區關心的公共安全、小商業復甦作為首要競選綱領。並表示，如成功當選，會將納稅人供養政府的局面扭轉為市政府像為客戶服務那樣為市民服務。

在為舊金山公共服務方面，羅瑞德有豐富的經歷，曾與多屆舊金山市長合作，透過各種項目支持社區發展和建設。2013年，他成功參與灣區 第50屆超級碗的舉辦。時任市長的李孟賢（Ed Lee）任命他為主辦委員會主席，為委員會籌集超過1300萬元。2005年他創立的Tipping Point Community非營利組織已籌集超過5億元，用於幫助灣區數十萬個低收入家庭，為其提供住房、就業、教育和支持。2023年該組織為超過6000人提供服務，幫助他們擺脫無家可歸狀態。去年他創立了公民歡樂基金，旨在提高民眾參與，並協助舊金山經濟復甦。

羅瑞德出身牛仔褲始創人Levi Strauss企業家族，也是舊金山城內知名的慈善家。羅瑞德的母親哈斯（Mimi Haas）持有Levi’s 40%的股份，父親Rabbi Brian Lurie是舊金山猶太社區聯合會的執行董事。

他說：「我們需要做的工作還有太多，華裔和亞裔群體是舊金山的重要組成部分，且與猶太社區的教育理念相似。父母要求我每年都要將家族基金向教育領域投資。」