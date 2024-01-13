聖荷西推新型混合住房 結合公寓、可負擔房、遊民房

聖荷西市長馬漢表示，這是加州首例在同一塊土地上建造家庭支持性住房、可負擔住房和市場價住房，但不會是最後一次。（取自馬漢X）

聖荷西將在市中心開發一個加州 首創的新型住房項目，綜合普通公寓、可負擔住房，以及為遊民 提供的支持性住房單位。

市長馬漢（Matt Mahan）在記者會上表示，「從歷史上看，當政府試圖解決貧困問題時，他們建造的大型項目都是將相同低收入 水平的人們聚集在一起，但結果並不一定會有所改善」，「人們能夠得到安置是很好，但還有很多其他挑戰」。

新項目位於南二街的太平洋汽車旅館 (Pacific Motor Inn) ，最近被Westbank和PATH Ventures的合資公司 PMI Partners LLC收購。項目完工後將擁有500套公寓，其中360套為市價公寓，68套為可負擔住房。此外，72套將被指定為永久性支持性住房，供曾經住在街上的遊民使用，並由Path Ventures擁有和營運。雖然這些都在一處土地上，但建築物將是分開的。

馬漢表示，這是加州首例在同一塊土地上建造家庭支持性住房、可負擔住房和市場價住房，但這不會是最後一次。他說：「讓人們進入混合收入社區，獲得工作機會、交通，讓鄰居從事我們剛剛看到的不同工作，會取得更好的結果。」 他說：「數據非常清楚地表明，在混合收入社區長大的孩子，即使來自較低收入背景，也有更多的機會。他們做得更好。」

馬漢還指出，該項目具有創新性的另一個原因是私營部門正在加緊提供幫助，「這個項目表明，當公共、私營和非營利部門齊心協力解決遊民危機時，創新是可能的」。

2021年，聖荷西市申請了加州的Project Homekey資金，將Pacific Motor Inn改造為緊急臨時住房。Westbank是一家領先的豪華住宅和綜合用途房地產開發公司，PATH Ventures則是公認的為加州最弱勢居民創造高品質、經濟實惠和穩定住房的領導者，兩家公司攜手成立了 PMI Partners LLC。在過去兩年中，Westbank和PATH與聖荷西以及加州住房和社區發展部 （HCD）合作，最終確定了這個創新願景的條款，並收購了Pacific Motor Inn。

Westbank因簽約開發這個項目而受到稱讚，因為這是大多數開發商都迴避的事情。Westbank美國發展副總裁雅各布森（Andrew Jacobson）表示：「更容易的事情是留在自己的道路上，做你習慣做的事情，但永遠不會產生創新的解決方案。」

整個項目預計將需要五年時間才能完成。目前，Pacific Motor Inn將被改建為72 個單元，用作遊民的臨時住房，預計在今年年底前完工。