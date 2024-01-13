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長周末衝太浩湖滑雪 依技術選雪道才安全

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
2023年太浩湖大雪，導致遊客下不了山。滑雪教練Leo建議，降雪量最大時，先不要上山，避免塞在路上。（受訪者提供）
2023年太浩湖大雪，導致遊客下不了山。滑雪教練Leo建議，降雪量最大時，先不要上山，避免塞在路上。（受訪者提供）

根據加州氣象預報發布的大雪警告，12日到14日間將有新一波大雪來襲，太浩湖因為前陣子低溫與大雪，引起「帕利賽茲太浩滑雪勝地」（Palisades Tahoe Ski Resort）發生雪崩，造成一死三傷的慘劇，死者為66歲的灣區居民齊德（Kenneth Kidd）。華人滑雪教練Leo提醒民眾，這周長假想上太浩湖滑幾件事要注意，保護自身安全。

華人滑雪教練Leo有20多年的滑雪經驗，對於即將到來的大雪，他建議13日雪下的最大時，先不要衝上山，避免在大雪時發生交通意外，建議在14日之後上山比較安全。

另外，如果是駕駛電車上山的民眾，務必在沙加緬度（Sacramento）充飽電才上山，山上的充電站較少外，低溫也會大幅降低電車的續航力。去年大雪時就有民眾開特斯拉上山，一邊開車一邊電力就急速下滑，讓開電車上山的民眾膽戰心驚，甚至差一點開不到入住的飯店。

這一周以來太浩湖的降雪已經累積30英寸，預估13日會在一天內下10到12吋雪量。Leo建議，長周末上山一定要帶雪鏈，四輪傳動車要帶雪襪，即便是設備都帶齊全了，也一定要慢速行駛。加州公路巡警局也已經陸續發布雪鍊管制（Chain Control），要求上山的遊客攜帶雪鍊，上山前一定要先查詢最新的路況與雪鍊管制狀況。

他還另外提到，像是雪崩致死的例子真的很少見，大家不用太擔心，此次發生意外的雪道屬於黑線，通常是專家等級去滑，通常這樣的雪道可能在維護上也比較少，如果技術不是很好的，就待在綠線藍線，雪場每天都會去剷平這些雪道，所以是比較安全的。

一般技術比較好的滑雪客，可能到樹林裡滑雪，這種危險性就比較高，這時會發生比雪崩更常見的掉入樹洞狀況。當大量降雪時，雪會積在樹枝上，導致在樹幹周圍就會形成一個洞，滑雪客滑經過樹旁時，如果不小心掉到洞裏面，並且是頭先掉進去，就會爬不出來，而且會越掙扎越爬不出來，這時氧氣通常只有15分鐘就會用盡窒息，「這樣的狀況會很危險，類似的事件會比雪崩的發生更常出現，去年在太浩湖也發生了好幾例」。

Leo在去年也和朋友一起到專家等級的滑道，但是後來他想了想，還是放棄征服難度高的滑雪道，因為他還考量到家裡還有幼兒，不能冒這個風險，最後改滑較為安全的雪道。

上山玩雪的遊客，在太浩湖的度假村旁盡情玩樂。（本報資料照片）
上山玩雪的遊客，在太浩湖的度假村旁盡情玩樂。（本報資料照片）
太浩湖的帕利賽茲太浩滑雪場，擁有最多的滑雪道與場地，但也是最近發生雪崩至一死三傷...
太浩湖的帕利賽茲太浩滑雪場，擁有最多的滑雪道與場地，但也是最近發生雪崩至一死三傷慘劇的地點。（受訪者提供）

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