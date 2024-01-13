我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

Netflix「三體」預告魔改劇情 原著粉欲哭無淚

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
Netflix老年葉文潔與青年葉文潔。（翻攝自Netflix網站）
Netflix老年葉文潔與青年葉文潔。（翻攝自Netflix網站）

Netflix日前在賭城消費電子展（CES)上發布了3月份即將播放的科幻劇集「三體」的正式預告片，同時公布的還有故事梗概和人物關係圖。劇集對原著一些人物、場景和事件順序有明顯改動，並將故事主要發生地從中國改為英國，在華人粉絲圈引起熱議。

「三體」電視劇改編自中國科幻作家劉慈欣獲得「雨果獎」的同名小說，由美籍華人科幻作家劉宇昆翻譯成英文後獲得極大成功。「紐約時報」曾經報導，前總統歐巴馬也是這部書的粉絲。此前中國大陸也拍攝過中文版本的電視劇。

Netflix版的「三體」因為製作經費高，並且請到之前「權力的遊戲（Game of the Throne)」的主創來擔綱，一直備受期待。此次同時公布的故事梗概寫著：「一位年輕的女性在60年代中國命運的抉擇，穿越時空直到現在。當自然法則在他們眼前令人難以置信地徐徐展開後，一組緊密聯繫的傑出科學家和一位不同尋常的偵探合作、共同迎接人類文明史上最大的挑戰。」

就目前公布的預告片和其他信息來看，劇集對原著最大的變動，除了將故事主要發生地從中國移到英國之外，還將主人翁汪淼改成了五個不同種族性別的科學家，稱為「牛津五人組」；同時還加入了原著中並不存在的原創角色。

原著的粉絲表示，Netflix為了政治正確把主人翁一分為五的作法，實在有些魔幻，同一個情節在五人中來回切換，非常套路。著名的「宇宙閃爍」情節，竟然被直白地拍成星空明暗交替，真是令人欲哭無淚。有網友問：「這是在懷疑電視劇觀眾的智商和理解能力嗎？」

還有粉絲質疑，老年葉文潔的演員依然一臉仇恨、沒有體現出原著中年老時的慈眉善目和年輕時的瘋狂之間的對比。「麥田蝗蟲」的知名場面也從華北平原莫名改為濕地景觀。

也有粉絲從積極角度思考，Netflix「三體」一集的製作成本比騰訊之前一整部劇集的還要高。就目前看到的內容來說，如果不要拘泥於原著，單單把它當做一部大製作的美式災難片來看，特效、場景、配樂都不錯，「可以嚐嚐這份美式中餐」。

Netflix「三體」宣傳圖。（翻攝自Netflix網站）
Netflix「三體」宣傳圖。（翻攝自Netflix網站）

Netflix 華人 紐約時報

上一則

摩根大通醫療保健大會 為金山注活力

下一則

瓦格納獲任命為下屆舊金山主計長

延伸閱讀

「繁花」爆火被侵權 律所嚴正聲明：立即停止/下架侵權行為

「繁花」爆火被侵權 律所嚴正聲明：立即停止/下架侵權行為
Netflix發布「三體」預告片 魔改劇情引華人粉絲熱議

Netflix發布「三體」預告片 魔改劇情引華人粉絲熱議
酸民自行腦補超厲害 梅根又多一條罪名

酸民自行腦補超厲害 梅根又多一條罪名
Netflix影集「3體」預告出爐 「冰與火」團隊操刀重現小說體驗

Netflix影集「3體」預告出爐 「冰與火」團隊操刀重現小說體驗
為Netflix紀錄片獻聲 歐巴馬榮獲第2座艾美獎

為Netflix紀錄片獻聲 歐巴馬榮獲第2座艾美獎

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

2024-01-10 23:57
鄭雅慈位在東灣的辦公室遭到歹徒入侵，玻璃門遭到敲毀。（受訪者提供）

北加治安敗壞 逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅也遭殃

2024-01-05 15:09
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）

好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

2024-01-05 18:54
申請小屋食品經營者的殷琡閔，在家製作麵包烘培。（記者孫愛薇／攝影）

聖縣推微型廚房 3月前申請免費

2024-01-06 01:20
灣區名人謝凱婷帶著行使公民權的責任感，從舊金山飛回台灣的投票。（謝凱婷提供）

北加灣區居民最後一刻返台投票 全家機票破萬元

2024-01-12 19:24

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金