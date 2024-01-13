Netflix「三體」預告魔改劇情 原著粉欲哭無淚

Netflix老年葉文潔與青年葉文潔。（翻攝自Netflix網站）

Netflix 日前在賭城消費電子展（CES)上發布了3月份即將播放的科幻劇集「三體」的正式預告片，同時公布的還有故事梗概和人物關係圖。劇集對原著一些人物、場景和事件順序有明顯改動，並將故事主要發生地從中國改為英國，在華人 粉絲圈引起熱議。

「三體」電視劇改編自中國科幻作家劉慈欣獲得「雨果獎」的同名小說，由美籍華人科幻作家劉宇昆翻譯成英文後獲得極大成功。「紐約時報 」曾經報導，前總統歐巴馬也是這部書的粉絲。此前中國大陸也拍攝過中文版本的電視劇。

Netflix版的「三體」因為製作經費高，並且請到之前「權力的遊戲（Game of the Throne)」的主創來擔綱，一直備受期待。此次同時公布的故事梗概寫著：「一位年輕的女性在60年代中國命運的抉擇，穿越時空直到現在。當自然法則在他們眼前令人難以置信地徐徐展開後，一組緊密聯繫的傑出科學家和一位不同尋常的偵探合作、共同迎接人類文明史上最大的挑戰。」

就目前公布的預告片和其他信息來看，劇集對原著最大的變動，除了將故事主要發生地從中國移到英國之外，還將主人翁汪淼改成了五個不同種族性別的科學家，稱為「牛津五人組」；同時還加入了原著中並不存在的原創角色。

原著的粉絲表示，Netflix為了政治正確把主人翁一分為五的作法，實在有些魔幻，同一個情節在五人中來回切換，非常套路。著名的「宇宙閃爍」情節，竟然被直白地拍成星空明暗交替，真是令人欲哭無淚。有網友問：「這是在懷疑電視劇觀眾的智商和理解能力嗎？」

還有粉絲質疑，老年葉文潔的演員依然一臉仇恨、沒有體現出原著中年老時的慈眉善目和年輕時的瘋狂之間的對比。「麥田蝗蟲」的知名場面也從華北平原莫名改為濕地景觀。