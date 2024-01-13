聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車

聖荷西擬議新法令，要求新公寓開發案需安裝電動車充電插座。官員們表示，法案將有助於鼓勵租屋人士擁有電動車。(取材自聖荷西市府官網)

隨著聖荷西 市駕駛人持續自傳統汽油引擎車、轉向至電動車 ，聖荷西電動車充電能力可能很快大幅擴展。聖荷西擬議新法令，要求新開發案在居民停車位安裝電動車充電插座。官員們表示，法案將有助於鼓勵租屋人士擁有電動車。

官員指出，與獨棟房屋居民相比，租屋者較不容易獲取電動車充電服務。公寓大樓內的電動車駕駛，通常需仰賴公共充電基礎設施。

聖荷西市議員科恩(David Cohen)表示，隨著聖荷西市致力於在本世紀末實現碳中和，公寓未設充電設備的不便利，阻礙電動車普及。他指出，電動車廣泛普及對交通基礎設施減碳，相當重要，租屋者或低收入人士一般較難擁有電動車，期望提案能克服這個問題。

新提案將於1月23日提交市議會，法規將影響四間或四間以上住房的開發項目。若提案通過，開發商將須在公寓停車空間、安裝一級充電插座(Level 1 charging outlets)，提供在充電十小時之後、可行駛約70英里範圍。並且至少有20%的賓客停車位(guest parking)需要安裝充電設備。

這些充電插座功率沒有二級充電插座或三級充電站(又稱為超級充電站superchargers)來得高，但市府選擇一級充電插座，主要是為了減少對電網的影響。

聖荷西社區持續對基礎設施進行電氣化，加州 目前也正處理相關電網容量問題，聖荷西並嘗試建立市政電力公司，期望提供市中心與聖荷西北區基礎設施服務。洛斯蓋圖斯太陽能屋頂公司「Cinnamon Energy Systems」擁有人辛那蒙(Barry Cinnamon)表示，一級充電設施不會給城市電網帶來太大負擔。

根據市府估算，安裝充電插座將約占開發商建築總成本的4%至三分之一。官員指出，在預留車位充電的居民、充電費用將直接納入其水電公用事業帳單；在公共停車空間充電費用，將由建築物業主決定費用由誰支付。

據統計，自2022年春季以來，聖荷西註冊的新車約有30%是電動車。數據顯示，聖他克拉拉縣居民是電動車最大購買者之一。至2035年，加州將禁止銷售所有汽油動力車。