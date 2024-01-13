扎根27年 奶茶溶入矽谷主流文化

仍在營業的全美第一間奶茶舖「夢咖啡」。（記者徐蓓蓓／攝影）

身為科技中心的矽谷 ，也是美國奶茶文化的發祥地。從1997年第一間奶茶店在矽谷的庫比蒂諾開業以來，20多年間已經有不下100個奶茶品牌在這裡經營過。如今奶茶文化已經走入矽谷的主流文化，為各族裔人士廣泛接受。

雖然略有爭議，但大多人都認同美國的第一間奶茶店是1997年在美國開業的「夢咖啡 」（Fantasia Coffee & Tea)。創始人張維超（Michael Chang ）和王聖（Sam Wang）從台灣把珍珠奶茶帶到矽谷，沒想到在這裡大獲成功。

矽谷的茶飲店從此愈開愈多，並且各有自己的特色。有以珍珠粉圓聞名的「珍煮丹」、以黑糖聞名的「老虎堂」、以爆珠聞名的「太陽先生」以及水果茶見長的「一芳」等。新開的奶茶店大排長龍，早已經是矽谷日常一景，也是辛苦工作的矽谷人忙碌生活中的一點小確幸。

算到去年12月才剛剛在桑尼維爾市開業的「瓷禧」，在矽谷出現的奶茶品牌已不下100個。其中有10多個已關店。但如今依然活躍的八、九十個奶茶品牌店，依然讓矽谷當仁不讓的成為美國的「奶茶之都」。

上月庫比蒂諾市經理Pamela Wu在向來訪的新竹姊妹市代表團介紹矽谷時，也自豪地介紹：「你們在台灣有的（奶茶），我們這裡也都有。」

在矽谷，無論是白人家庭、印度裔家庭或是西裔家庭，全家前往奶茶店、人手一杯都毫不稀奇。除了是周末好友相聚、情侶約會的常用地點外，周中工作日的奶茶外賣也是打工人的續命法寶。

在山景城市政府的網站上，「騎單車去奶茶店（Bike to Boba)」被列為青少年活動中心的常規項目。每月由專門的工作人員帶領社區青少年騎單車去喝奶茶，起到導引年輕人積極社交、健康生活的重要作用。

三年的新冠疫情 ，給許多人帶來了很大的精神和生活壓力。在疫情期間也堅持營業的奶茶舖，成為了不少人舒緩壓力的妙方。

同在矽谷科技公司工作的小康夫妻，在2020年5月迎來了自己的第一個孩子。本來婆婆媽媽都非常欣喜，積極籌畫要來幫帶孫子，誰料突如其來的新冠疫情讓計畫落空，小夫妻預訂好的月嫂也畏懼新冠疫情，取消了訂單。

毫無育兒經驗的新手父母一時間壓力山大。尤其先生產假結束後，新手媽媽面對哺乳和育兒的雙重壓力，疲憊不堪、抑鬱落淚。先生開始也是一籌莫展，後來想到太太喜歡喝奶茶，嘗試每天買來一杯不同的奶茶。沒想到，就是靠著這每天一杯的奶茶，太太的情緒居然慢慢穩定。

不知道是否因為奶茶營養豐富，後面哺乳也進行地非常順利。這對矽谷小夫妻也依靠奶茶，成功度過了育兒陣痛期。這應該是奶茶意想不到的功效吧。