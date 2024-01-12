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華人熱追「繁花」 美食滬語引效仿

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
唐嫣飾演的汪小姐和胡歌飾演的寶總。（摘自微博）
唐嫣飾演的汪小姐和胡歌飾演的寶總。（摘自微博）

王家衛導演胡歌主演的電視劇「繁花」近期在大陸熱播，因為卡司強大、劇情精彩，在灣區華人中也掀起了追看風潮。影片中出現的食物、服飾、影像乃至語言都引起了熱議甚至模仿。

電視劇的故事發生在上海著名的黃河路美食街，但引起最多關注卻是幾道尋常美食：寶總泡飯、汪小姐排骨年糕和乾炒牛河。劇迷彷彿當年觀看李安的「飲食男女」，劇未看完就食指大動，有的打開冰箱躍躍欲試，也有到社媒上四處打聽灣區最好的乾炒牛河是哪家。

寶總泡飯其實是胡歌飾演的「寶總」吃的一道非常家常的上海泡飯。只要把剩飯放在白水裡煮開就好。更簡單的甚至直接拿開水沖就好。關鍵是豐富的佐餐小菜，主要包括寧波特產黃泥螺、玫瑰腐乳、蝦子鮝魚、醬瓜肉鬆、油條等。這個復刻難度最低，大多數小菜也可以在華人超市買到。雖然是家常口味，但卻是大魚大肉過後，妥貼而治癒的一頓。既可以做早飯、也能當夜宵。

排骨年糕是劇中上海嗲囡囡汪小姐的最愛，製作難度比泡飯要高一些。灣區華人在社媒上討論，灣區大多數上海館子的排骨年糕並不正宗。正宗的排骨年糕裡的排骨和年糕應該要分開來炸的，排骨色面金黃，而不是醬油燒到黢黑的顏色。廚藝高超的人士，乾脆在家中自製，效果還不錯。

劇中寶總用來刁難至真園老闆娘李李的乾炒牛河，是一道廣東名菜，需要旺火炒出鍋氣。一般北美的家庭爐灶很難達到這個程度。好在灣區不乏地道的廣式餐廳，社媒網友已經總結出幾家做的相當地道灣區館子，可以前去一飽口福。

因為劇情設定在上世紀90年代初，因而人物服飾都很有年代感。而劇中講述的正是「三羊」T恤衫熱銷上海灘的故事。劇中虛構的「三羊」牌，是與世界服裝名牌「夢特嬌」競爭的民族品牌。劇中還有鏡頭特意帶過「夢特嬌」品牌特有的紅色小花logo。

上一次滬語詞彙的輸出可能還要追溯到海派清口演員周立波的「乃伊組特（把他做掉）」。在中國籃球聯賽的關鍵時刻，上海球迷喊出來的也是這句話。而上一部滬語電視劇已經是20多年前的「孽債」了。

祖籍上海的王家衛，特別準備了普通話和滬語兩個版本。灣區華人反應，即使聽不懂上海話，看字幕，也覺得看滬語版的比較精彩。

在原著中出現過一千多次的「不響」二字，也走進了大家的視野。胡歌飾演的寶總解釋，「不響」是「不該講的，說不清楚的，沒想好，沒的，自我為難、為難別人的，都不響，做事要留有餘地。」

灣區華人孫小姐此前與先生頗多口角。雖然都是華人，但因成長的文化背景不同，話癆的先生常常意識不到「不響」的她有著自己的邊界感。而頻繁的突破她的邊界讓她不勝其煩。好在先生也喜歡看「繁花」，在放鬆娛樂的同時，也漸漸了解到太太「不響」的弦外之音。

追完電視劇，家庭關係也更加和睦了，可謂意外之喜。

灣區 華人超市 胡歌

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