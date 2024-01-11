國會女眾議員艾許 支持史密提恩接替其席位

國會眾議員艾許支持史密提恩（圖）接替其席位。(取自史密提恩臉書)

代表矽谷地區的資深民主黨聯邦女眾議員 艾許(Anna Eshoo)即將退休，有多名候選人正在競爭爭取繼任她將空出的國會議員席次。然而，艾許選擇聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)為該席位最佳候選人。

艾許去年底宣布，在國會任職三十多年之後，將不會尋求連任。促使一長串政治人物競相爭取這個空缺職位。第16選區包括聖馬刁縣及聖他克拉拉縣部分地區，包括阿瑟頓、門羅公園、柏斯菲卡(Pacifica)、山景城、薩拉度加、洛斯阿圖斯，以及部分聖荷西 。

艾許聲明表示，她所在選區是一個「特別地點」(special place)，值得一位頂尖代表補缺，能反映出最佳價值觀、提高民眾期望，尊重憲法且增進民主，並擁有豐富經驗，成為代表民眾與社區的最值得信賴的人。

她指出，儘管有許多「優秀的人」(good people)爭取她的席位，但史密提恩有能力代表這個選區。他充滿正直道德與決心，並擁有國會所需經驗。史密提恩曾擔任學校校董，並曾在巴洛阿圖市議會任職，曾任市長。他曾在加州 立法機構擔任眾議員與州參議員，並為聖他克拉拉縣議員，經驗豐富並贏得超過150名地方民選官員支持。

史密提恩聲明感謝艾許的支持。他表示，艾許了解社區民眾，也了解他的工作，知道如何才能在國會完成工作。

現任聖縣議員的史密提恩、早在2009年就設立他的國會委員會組織「史密提恩之友」(Friends of Simitian)，手上擁有68萬元競選經費，開始進行競選。

其他爭取艾許繼任國會議員席位的候選人，包括前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)、州眾議員羅達倫、巴洛阿圖市議員Julie Lythcott-Haimes、科技創業家Rishi Kumar、史丹福研究生Joby Bernstein、律師Ahmed Mostafa等人。共和黨也有兩名候選人欲爭取其席位：門羅公園市長Peter Ohtaki與Karl Ryan。