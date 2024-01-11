我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

國會女眾議員艾許 支持史密提恩接替其席位

編譯組╱綜合報導
國會眾議員艾許支持史密提恩（圖）接替其席位。(取自史密提恩臉書)
國會眾議員艾許支持史密提恩（圖）接替其席位。(取自史密提恩臉書)

代表矽谷地區的資深民主黨聯邦女眾議員艾許(Anna Eshoo)即將退休，有多名候選人正在競爭爭取繼任她將空出的國會議員席次。然而，艾許選擇聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)為該席位最佳候選人。

艾許去年底宣布，在國會任職三十多年之後，將不會尋求連任。促使一長串政治人物競相爭取這個空缺職位。第16選區包括聖馬刁縣及聖他克拉拉縣部分地區，包括阿瑟頓、門羅公園、柏斯菲卡(Pacifica)、山景城、薩拉度加、洛斯阿圖斯，以及部分聖荷西

艾許聲明表示，她所在選區是一個「特別地點」(special place)，值得一位頂尖代表補缺，能反映出最佳價值觀、提高民眾期望，尊重憲法且增進民主，並擁有豐富經驗，成為代表民眾與社區的最值得信賴的人。

她指出，儘管有許多「優秀的人」(good people)爭取她的席位，但史密提恩有能力代表這個選區。他充滿正直道德與決心，並擁有國會所需經驗。史密提恩曾擔任學校校董，並曾在巴洛阿圖市議會任職，曾任市長。他曾在加州立法機構擔任眾議員與州參議員，並為聖他克拉拉縣議員，經驗豐富並贏得超過150名地方民選官員支持。

史密提恩聲明感謝艾許的支持。他表示，艾許了解社區民眾，也了解他的工作，知道如何才能在國會完成工作。

現任聖縣議員的史密提恩、早在2009年就設立他的國會委員會組織「史密提恩之友」(Friends of Simitian)，手上擁有68萬元競選經費，開始進行競選。

其他爭取艾許繼任國會議員席位的候選人，包括前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)、州眾議員羅達倫、巴洛阿圖市議員Julie Lythcott-Haimes、科技創業家Rishi Kumar、史丹福研究生Joby Bernstein、律師Ahmed Mostafa等人。共和黨也有兩名候選人欲爭取其席位：門羅公園市長Peter Ohtaki與Karl Ryan。

眾議員 聖荷西 加州

上一則

三重疫情恐再現？「疫苗、口罩仍必要」

下一則

芬太尼解毒藥 聖縣免費郵寄到府

延伸閱讀

聖荷西警局長馬塔 轉任檢察官辦公室

聖荷西警局長馬塔 轉任檢察官辦公室
聖荷西遊民車禍死亡數 4年增10倍

聖荷西遊民車禍死亡數 4年增10倍
冷氣團6日襲北加 聖荷西可能結冰 山區風暴警戒

冷氣團6日襲北加 聖荷西可能結冰 山區風暴警戒
破獲賭場兼妓院 聖荷西警逮5嫌

破獲賭場兼妓院 聖荷西警逮5嫌
聖荷西明年房價 漲跌掀論戰

聖荷西明年房價 漲跌掀論戰

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
鄭雅慈位在東灣的辦公室遭到歹徒入侵，玻璃門遭到敲毀。（受訪者提供）

北加治安敗壞 逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅也遭殃

2024-01-05 15:09
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）

好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

2024-01-05 18:54

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光