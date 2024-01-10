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加州州長紐森籲立法 重罰打砸搶、銷贓、竊車

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森9日呼籲，制定新的法律來打擊職業盜賊，將那些從打砸搶、零售盜竊和汽車盜竊中獲利的嫌犯繩之以法。（記者劉先進╱攝影）
州長紐森9日呼籲，制定新的法律來打擊職業盜賊，將那些從打砸搶、零售盜竊和汽車盜竊中獲利的嫌犯繩之以法。（記者劉先進╱攝影）

加州州長紐森9日呼籲制定新的法律來打擊職業盜賊，包括擴大刑事處罰範圍以追究犯罪分子的責任，並加強警方和檢察官打擊盜竊的手段，將那些從打砸搶、零售盜竊和汽車盜竊中獲利的嫌犯繩之以法。

紐森的立法框架要求制定新的法律並擴大刑事處罰範圍，以打擊職業竊賊，包括那些通過偷竊物品轉售獲利的人，加強執法部門逮捕嫌犯的能力，針對為轉售贓物而實施的有組織汽車盜竊行為設立一項新的罪名，取消有組織零售犯罪法規的日落條款（sunset provision，法律或合約中訂定部分或全部條文的終止生效日期），並探索加大對大批量轉售贓物者的處罰力度。

紐森表示，在加州現有法律和創紀錄的公共安全投資的基礎上，呼籲制定新的法律，擴大對零售盜竊和汽車盜竊獲利者的刑事處罰。這些法律將使加州更加安全，並加強警方和檢察官逮捕職業罪犯並追究其責任的手段。

紐森的建議包括，嚴厲打擊職業盜賊，針對那些從事零售盜竊以轉售的人以及那些轉售被盜財產的人制定新的處罰措施，加重重罪處罰並增加監禁時間。增加執法工具，強化現有法律，確保警方即使沒有目睹犯罪過程，也能逮捕零售盜竊嫌疑人。合併盜竊金額，明確刑法允許執法部門將多起盜竊案的金額合併計算，即使是不同的受害者，以達到重大盜竊罪的門檻。

打擊汽車盜竊，針對職業汽車盜竊制定了新的刑罰，加重了對持有從汽車中盜竊的物品並意圖轉售的刑罰，無論車輛是否上鎖。取消「有組織零售犯罪法」的日落日期。加州公路巡警和有組織零售犯罪特別工作組的其他成員，一直在有效利用該法律，但該法律將於2026年1月1日到期。紐森也要求加強法律，加重對銷贓轉售者的處罰。

紐森辦公室9日表示，當天的公告，以州長的「真正的公共安全計畫「（Real Public Safety Plan）為基礎，計畫的重點是加強地方執法回應，確保追究犯罪者的責任，並將槍枝和毒品從我們的街道上清除出去。2023年，州長宣布加州歷史上規模最大的打擊有組織零售犯罪投資，針對有組織零售犯罪的主動行動每年增加310%，並在全州範圍內開展打擊犯罪和改善公共安全的特別行動。自2019年以來，加州投入11億用於打擊犯罪和改善公共安全。

加州法律為執法部門和檢察官逮捕和指控參與有組織零售犯罪的嫌疑人提供有力工具，包括對有組織零售盜竊罪判處長達三年的監禁。州檢察官指控嫌犯重罪的最低門檻為950元，在全國排名第10位。其他40個州，德州的重罪最低門檻為2500元，阿拉巴馬州為1500元，密西西比州為1000元。這些州對嫌犯提出重罪指控的金額要求比加州更高。

灣區的汽車盜竊司空見慣。（記者劉先進╱攝影）
灣區的汽車盜竊司空見慣。（記者劉先進╱攝影）

加州 紐森 投資

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