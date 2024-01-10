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團體集會抗議 反罷免屋崙市長盛桃、阿拉米達縣地檢長官善貞

記者劉先進／屋崙報導
多個團體和民眾9日下午聚集在屋崙市府小川廣場舉行記者會，反對罷免屋崙市長盛桃和阿拉米達縣地檢長官善貞。（鄧康杰供圖）
多個團體和民眾9日下午聚集在屋崙市府小川廣場舉行記者會，反對罷免屋崙市長盛桃和阿拉米達縣地檢長官善貞。（鄧康杰供圖）

多個團體和民眾9日下午聚集在屋崙市府小川廣場舉行記者會聚會抗議，反對罷免屋崙市長盛桃和阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）。他們認為罷免行動「傷害民主過程」，如果再舉行罷免特別選舉，「浪費納稅人的錢。」

亞太環保網絡（APEN）組織主任鄧康杰（Kenneth Tang）對本報說，反對罷免盛桃和官善貞。這兩位民選官員都是透過民眾投票選舉而出。如今有人組織罷免，如果舉行特別選舉，是浪費納稅人的錢，「這些資金本來可以投入到可負擔住房、心理健康、維修道路上，發揮更重要的作用。」

試圖罷免盛桃的組織已宣布，收集到足夠簽名，可啟動罷免。其主要組織者哈賓福特（Brenda Harbin-Forte）是阿拉米達縣高等法院的一名退休法官，她批評盛桃聘用新警長一事。盛桃在12月拒絕了警察委員會提出的三個候選人。福特還將職業棒球隊運動家（Oakland A's）的離開歸咎於盛桃。

鄧康杰說，屋崙警長一直負面新聞纏身，市長希望選擇一個有責任心的領導人。如果選擇類似以往的人選，難以幫助維持治安。「儘管盛桃知道不盡快定奪，會招致罵名，還是決定拒絕人選，說明她有膽有識，為屋崙著想。」

對於運動家離開，他表示，之前社區團體一直在和球隊東主談判，希望能在建設球場時考慮社區利益，但球隊不聞不問，還要求市府出錢建球場，可見球隊並不關心社區，只在乎自身利益。反而盛桃一直在挽留運動家，「如果運動家離開，盛桃不該擔責任。」

「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone），此前已向阿縣選民登記處提交罷官善貞免意向通知書。若達到阿縣登記選民人數10%的門檻，即超過9萬3000人，罷免將進入投票程序。罷免原因是，官善貞推動的司法改革，減少對罪犯的量刑，甚至拒絕對暴力重罪犯提出犯罪指控，縱容罪犯，導致無論兇殺、搶劫等案件大幅飆升。

鄧康杰表示，官善貞工作不到一年，一直在努力做實事，起辦公室起訴7000多起案件，包括謀殺和嚴重的暴力重罪。她還增聘說雙語的亞裔受害者倡導者崗位，更好服務不同族裔的亞裔受害者，「除了伸張正義，她希望透過這些資源幫人。」

多個團體和民眾9日下午聚集在屋崙市府小川廣場舉行記者會，反對罷免屋崙市長盛桃和阿...
多個團體和民眾9日下午聚集在屋崙市府小川廣場舉行記者會，反對罷免屋崙市長盛桃和阿拉米達縣地檢長官善貞。（鄧康杰供圖）

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