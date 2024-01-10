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罷免屋崙市長連署 第1輪獲足夠簽名 將進入第2階段

編譯林思牧／綜合報導
屋崙市長盛桃。（取材自屋崙市長官網）
屋崙市長盛桃。（取材自屋崙市長官網）

兩位倡議罷免屋崙市長盛桃(Sheng Thao)的人士宣布，已獲得第一輪足夠的簽名數，罷免行動將進入第二輪，希望在160天內得到2萬5000名屋崙註冊選民的連署。這兩人跟盛桃都有過節，但他們堅持罷免不是因為個人恩怨，而是因為盛桃犯了許多大錯，導致屋崙的犯罪高達歷史層級。

一年多前，舊金山有兩個罷免民選官員成功的案例。目前另有一個罷免阿拉米達縣地區檢察長官善貞(Pamela Price)案件正在進行。倡議罷免盛桃的兩位領導人，一位是阿拉米達縣法院退休法官哈賓福特(Brenda Harbin-Forte)，另一位是在2022年11月的市長選舉中敗給盛桃的史考特(Seneca Scott)。

哈賓福特原本是屋崙警政委員會(Oakland Police Commission)委員，盛桃在去年6月將她撤職。哈賓福特和史考特都表示，提議罷免不是個人恩怨，而是盛桃上任以來犯了許多重大錯誤，譬如去年2月她把頗受市民愛戴的警察局長阿姆斯壯(LaRonne Armstrong)開除，又三度拒絕警政委員會推薦的三名人選，以致局長的空缺至今尚未填補。上個月屋崙亞裔警員黎俊(Tuan Le)在值勤時遭歹徒槍殺，更給罷免之爐添加了許多柴薪。

1月3日至5日之間，哈賓福特和史考特取得罷免案第一步需要的250個簽名。接下來他們需要在160天內取得10%屋崙註冊選民的簽名，也就是大約2萬5000個，這樣才能把罷免案列在今年11月的選票。

在屋崙已經居住了60多年的瑞徹(Marguerite Rischer)表示，屋崙的犯罪已到無法容忍的地步，她不敢天黑後到屋外，也不敢自己一個人去購物，她表示，上次選舉時把票投給了盛桃，也曾跟盛桃見過面。雖然盛桃是個和藹可親的人，但顯然市長這個擔子對她來說太沉重，不是她擔得起的，因此她5日那天連署了罷免簽名單。

哈賓福特指出，比起2022年，屋崙2023年的暴力犯罪增加了21%，許多商店因為零售盜竊太嚴重，已關門遷到別處。州政府撥款讓地方政府增加警力制止零售犯罪，盛桃根本沒有及時提出申請，像盛桃這樣執政無方才造成歹徒為所欲為，屋崙要變好必須先讓盛桃走路。

截至發稿本報未獲盛桃回應。

罷免 屋崙 註冊選民

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