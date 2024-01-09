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冷氣團襲灣區 重創華人農場 菜苗全數打掉重耕

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
冷氣團低溫影響，位在南灣的華人菜園菜苗受影響被打掉重種，工作人員將菜苗用機器打進土裡。（受訪者提供）
冷氣團低溫影響，位在南灣的華人菜園菜苗受影響被打掉重種，工作人員將菜苗用機器打進土裡。（受訪者提供）

今年入冬以來最強的冷氣團來襲北加州，持續的低溫讓居民非常有感。部分地區在凌晨時分甚至接近零度低溫。位在南灣吉爾洛（Gilroy）的亞洲蔬菜宅配「灣區小農」，一整區才剛萌芽成長的菜苗全數因受寒冷氣候受影響，菜苗成長不理想，全數打掉重耕。

這間由華人所經營的農場在地經營超過二十年，近年也提供「灣區小農」品牌作為宅配服務，農場主要種植與提供亞洲式新鮮蔬菜，諸如散花菜、芥菜、空心菜等，供給舊金山灣區的超市外，新鮮與好品質的蔬菜也廣受居民的喜愛。

蔬菜的成長非常受氣候的影響。這波氣溫的急速下調，讓最容易受影響的菜苗狀況不佳。灣區小農的負責人Allison表示：「因為冷氣團影響，菜長的更慢，小飛蚊會更容易出現在菜園上，菜在種植的時候，發芽長出來不漂亮，就必需全部都打掉重新耕作。」

農場主估計受到影響的菜苗大約有一到兩批。由於植物在冬天就長得慢，一批菜要能採收，需要一個半月到兩個半月的時間才能收成。被打掉重耕的菜苗會導致部分的蔬菜收成銜接不上，有短暫缺貨狀況。

為了因應冬季的豪雨以及低溫，農場主在前陣子連續豪雨期間，增加排水溝的排水功能。這波冷氣團來襲前，也維修了棚架，讓棚架更堅固。等到低溫來襲時，就會將溫室部分的門窗全數關閉，保持植物成長的溫度，避免受到寒害。

Allison說，由於自家農場對於菜的品質要求很高，所以打掉的菜苗區，總共會把土壤重打三次，可以讓土地有足夠的時間休息，以及呼吸，然後才能夠再重新種植新的菜苗下去。「我們也會定期買蘑菇泥鋪在土地上，增加土壤的養分，不能同一區土，一直種一直種，土壤會貧瘠。」

雖然因低溫損了幾批菜苗，但是Allison表示，農場已經快速完成重耕，將盡快把收成空缺補上，減少影響喜愛購買自家農場蔬菜的消費者。

重新打掉菜苗的土壤，逐漸長出新的小菜苗。（受訪者提供）
重新打掉菜苗的土壤，逐漸長出新的小菜苗。（受訪者提供）

低溫 灣區 加州

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